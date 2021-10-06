ЗАМАНА - Выигрыш назвали важнейшей частью механизма долгосрочной памяти

Выигрыш назвали важнейшей частью механизма долгосрочной памяти

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06 октября, 2021. Среда 09:14
Выигрыш назвали важнейшей частью механизма долгосрочной памяти

Сотрудники Женевского университета обнаружили способ результативного долгосрочного запоминания. Об этом информирует сайт "Planet today".

Выигрыш назвали важнейшей частью механизма долгосрочной памяти
Наука

В эксперименте участвовали 18 волонтеров. Им необходимо было играть в специально придуманные для этого игры. При этом лучше всего добровольцы запоминали те сведения, которые сопровождались позитивными эмоциями. Например, в запоминании помогали разные поощрения, приятные сюрпризы или просто радость от сделанной задачи.

При этом мозг волонтеров был просканирован 2 раза с помощью магнитно-резонансной томографии. В долговременной памяти оставались те воспоминания, которые были связаны с позитивными эмоциями.

 

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