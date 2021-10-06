В эксперименте участвовали 18 волонтеров. Им необходимо было играть в специально придуманные для этого игры. При этом лучше всего добровольцы запоминали те сведения, которые сопровождались позитивными эмоциями. Например, в запоминании помогали разные поощрения, приятные сюрпризы или просто радость от сделанной задачи.

При этом мозг волонтеров был просканирован 2 раза с помощью магнитно-резонансной томографии. В долговременной памяти оставались те воспоминания, которые были связаны с позитивными эмоциями.