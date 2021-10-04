В Турции найдены 400 гробниц возрастом около 2000 лет

Автор Мадина

В древнем турецком городе Блаундус исследователями были найдены 400 высеченных в скале гробниц, расписанных цветами, лозами и гроздьями винограда. Возраст находки около 1800 лет, информирует сайт Daily Sabah.