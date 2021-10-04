ЗАМАНА - В Турции найдены 400 гробниц возрастом около 2000 лет

В Турции найдены 400 гробниц возрастом около 2000 лет

Автор
04 октября, 2021. Понедельник 09:35
В Турции найдены 400 гробниц возрастом около 2000 лет

В древнем турецком городе Блаундус исследователями были найдены 400 высеченных в скале гробниц, расписанных цветами, лозами и гроздьями винограда. Возраст находки около 1800 лет, информирует сайт Daily Sabah.

В Турции найдены 400 гробниц возрастом около 2000 лет
Наука

Как сообщил глава раскопок, профессор Бирол Джан, каменными гробницами активно пользовались после 2 века нашей эры. Он уточнил, что внутри скальных гробниц находятся комнаты разных видов. Археологи отметили, что важно сохранить находку и сделать все, дабы гробницы в будущем смогли посещать желающие. Уже находятся в разработке проекты по продвижению этого древнего памятника.

 

Прочитано 54 раз

Последнее от Мадина

О нас

ЗАМАНА . 0+. Учредитель: ГБУ РД ''Редакция республиканской газеты ''Замана''. Главный редактор: 
Юсупов Арсен Газимагомедович
 
logo na fotoФотографии с маркировкой
взяты из открытых источников
 

СМИ

Сайт “Замана” (www.zamana.info), зарегистрирован Федеральной службой по надзору в сфере связи , информационных технологий и массовых коммуникаций . Свидетельство о регистрации средства массовой информации Эл № ФС77-78978 от 20 августа 2020 года..

Контакты

Адрес редакции: 367018, Республика Дагестан, г. Махачкала, пр-т Насрутдинова 1А.
Тел: 66-00-25.  E-mail: Этот адрес электронной почты защищён от спам-ботов. У вас должен быть включен JavaScript для просмотра.
 
fa  in  ok  vk  yt  rss
Top