Как сообщил глава раскопок, профессор Бирол Джан, каменными гробницами активно пользовались после 2 века нашей эры. Он уточнил, что внутри скальных гробниц находятся комнаты разных видов. Археологи отметили, что важно сохранить находку и сделать все, дабы гробницы в будущем смогли посещать желающие. Уже находятся в разработке проекты по продвижению этого древнего памятника.
В Турции найдены 400 гробниц возрастом около 2000 лет
- Автор Мадина
- 04 октября, 2021. Понедельник 09:35
В древнем турецком городе Блаундус исследователями были найдены 400 высеченных в скале гробниц, расписанных цветами, лозами и гроздьями винограда. Возраст находки около 1800 лет, информирует сайт Daily Sabah.
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