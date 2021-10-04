ЗАМАНА - Глобальное потепление может послужить сильным взрывам подземного газа в Сибири

Глобальное потепление может послужить сильным взрывам подземного газа в Сибири

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04 октября, 2021. Понедельник 09:21
Глобальное потепление может послужить сильным взрывам подземного газа в Сибири

Сотрудники Сколковского института науки и технологий рассказали, что масштабные возгорания природного газа случаются из-за повышения температуры. Примерами таких взрывов служат огромные кратеры, которые находятся на территории Западной Сибири.

Глобальное потепление может послужить сильным взрывам подземного газа в Сибири
Наука

В общем насчитывается более 20 кратеров, которые появились по причине масштабных выбросов природного газа. С целью примера приводят Ямальский кратер, в диаметре он имеет более 20 метров, а глубина примерно 50 метров.

Длительное время исследователи не могли прийти к общему мнению по поводу причин появления кратеров. Один из ученых предполагал, что для запуска процесса масштабных выбросов хватает некоторого слоя мерзлоты, в составе которой присутствует большое количество метана и подземные скопления соленой воды, имеющей в своем составе природный газ.

Изменение климата влияет на таяние вечной мерзлоты, что является причиной мощных потоков соленой и талой воды. Это приводит к повышению количества метана, возрастает давление внутри земной коры, а после этого случается взрыв, когда удерживать крупные объемы газа становится невозможным.

 

 

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