С использованием модели переноса излучения исследователи определили, что нижние и средние слои облаков на Венере получают на 87 процентов меньше ультрафиолета. Излучение в диапазоне UV-A там на 90 процентов менее интенсивно, а самые вредные составляющие — UV-B и UV-C — туда почти не попадают. Физики считают, что химические условия для фотосинтеза в облаках Венеры также благоприятны. В составе их нижних слоев может содержаться достаточное количество серы, а также неопасных производных серной кислоты, например, гидросульфат аммония.
В облаках Венеры могут обитать фотосинтезирующие микроорганизмы
- Автор Мадина
- 01 октября, 2021. Пятница 10:27
Исследователи из США и Германии продемонстрировали, что проходящий через облака Венеры солнечный свет обеспечивает условия для фотосинтеза, который подобен земному, а химические условия предоставляют возможность появления микробной жизни. Подробнее статью можно прочитать в журнале Astrobiology.
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