В облаках Венеры могут обитать фотосинтезирующие микроорганизмы

Исследователи из США и Германии продемонстрировали, что проходящий через облака Венеры солнечный свет обеспечивает условия для фотосинтеза, который подобен земному, а химические условия предоставляют возможность появления микробной жизни. Подробнее статью можно прочитать в журнале Astrobiology.

С использованием модели переноса излучения исследователи определили, что нижние и средние слои облаков на Венере получают на 87 процентов меньше ультрафиолета. Излучение в диапазоне UV-A там на 90 процентов менее интенсивно, а самые вредные составляющие — UV-B и UV-C — туда почти не попадают. Физики считают, что химические условия для фотосинтеза в облаках Венеры также благоприятны. В составе их нижних слоев может содержаться достаточное количество серы, а также неопасных производных серной кислоты, например, гидросульфат аммония.