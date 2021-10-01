ЗАМАНА - В Великобритании обнаружены останки двух новых видов крупных хищных динозавров

В Великобритании обнаружены останки двух новых видов крупных хищных динозавров

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01 октября, 2021. Пятница 09:34
В Великобритании обнаружены останки двух новых видов крупных хищных динозавров

Новое исследование, которое провели сотрудники Университета Саутгемптона (Великобритания), считают, что останки, обнаруженные на британском острове Уайт, относятся к 2-м новым видам спинозавридов, группе хищных динозавров-теропод.

В Великобритании обнаружены останки двух новых видов крупных хищных динозавров
Наука

Ученые предполагают, что эти виды умели охотиться и на суше, и на воде. Подробнее о новых динозаврах можно прочитать в издании Scientific Reports. Анализ найденных костей, который был проведен в Саутгемптонском университете, выявил, что они принадлежали к неизвестным видам динозавров. Крис Баркер, главный автор исследования, заявил: «Мы поняли, что черепа отличаются не только от барионикса, но и друг от друга, что дает возможность предположить, что в Великобритании проживало большее количество разных спинозавридов, чем было принято считать ранее». 

 

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