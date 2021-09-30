ЗАМАНА - Земная кора двигается из-за таяния льдов

Земная кора двигается из-за таяния льдов

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30 сентября, 2021. Четверг 09:33
Земная кора двигается из-за таяния льдов

Исследователи выявили, что разрушение снежного покрова ледников деформирует земную кору.

Земная кора двигается из-за таяния льдов
Наука

Как выяснилось, тающий лед влияет не только на увеличение уровня моря, но и на движение земной коры, как вертикальное, так и горизонтальное. Деформация случается на расстоянии 100, а иногда и 1000 километров. К подобному мнению пришли сотрудники Гарварда. Результаты экспериментов показывают, что земля деформируется под тяжестью гигантского количества талой воды из ледников.

Как отмечают исследователи, такие деформации на нашей планете встречались в конце последнего ледникового периода – 11 000 лет назад.

 

 

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