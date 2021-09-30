Земная кора двигается из-за таяния льдов

Как выяснилось, тающий лед влияет не только на увеличение уровня моря, но и на движение земной коры, как вертикальное, так и горизонтальное. Деформация случается на расстоянии 100, а иногда и 1000 километров. К подобному мнению пришли сотрудники Гарварда. Результаты экспериментов показывают, что земля деформируется под тяжестью гигантского количества талой воды из ледников.

Как отмечают исследователи, такие деформации на нашей планете встречались в конце последнего ледникового периода – 11 000 лет назад.



