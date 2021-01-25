WhatsApp лучше не открывать с компьютера: Эксперт раскрыл подставу Google

Уже в 3-ий раз данные пользователей ВатсАпп слили в Гугл. Специалист по безопасности указал на критичную незащищенность соцсервиса. "Соединяются не бизнес-профили, а номера обыденных пользователей", подчеркнул он.

Сервис обмена сообщениями так и не поправил незащищенность, из-за которой номера телефонов пользователей можно свободно найти в Google. Стоит отметить, что речь идет о версии приложения для домашних компьютеров или ноутбуков. Выяснилось, что телефонные номера пользующихся приложением свободно индексируются системой. Это значит, что всякий кто пожелает может найти их в поисковике в незашифрованном виде.