В рамках исследования, научные работники держали под контролем состояние 300 медиков, пользующихся Apple Watch в период с 29 апреля по 29 сентября.
Ученые обращали внимание на изменение интервалов между двумя сердечными циклами. В частности, низкий интервал сердечного ритма был назван одним из признаков коронавируса.
Дополнительное исследование Стэнфордского университета продемонстрировано, что 81% заболевших обращали внимание на изменение своего пульса примерно за девять с половиной дней до получения положительного теста на коронавирус.
Специалисты рекомендуют пользователям умных часов настраивать их таким образом, чтобы аксессуар издавал сигнал при обнаружении завышенного пульса или нетипичного сердечного темпа.