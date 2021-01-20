Умные часы могут сообщить о заболевании COVID-19 еще до появления первых симптомов

Медики заявили, что при помощи умного девайса можно определить наличие COVID-19 за семь дней до возникновения признаков и осложнения состояния.

В рамках исследования, научные работники держали под контролем состояние 300 медиков, пользующихся Apple Watch в период с 29 апреля по 29 сентября.

Ученые обращали внимание на изменение интервалов между двумя сердечными циклами. В частности, низкий интервал сердечного ритма был назван одним из признаков коронавируса.

Дополнительное исследование Стэнфордского университета продемонстрировано, что 81% заболевших обращали внимание на изменение своего пульса примерно за девять с половиной дней до получения положительного теста на коронавирус.

Специалисты рекомендуют пользователям умных часов настраивать их таким образом, чтобы аксессуар издавал сигнал при обнаружении завышенного пульса или нетипичного сердечного темпа.