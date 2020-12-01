Пока для экологов остается загадкой происхождение этих микрочастиц, но совершенно точно находка свидетельствует о том, что человечеству следует лучше защищать окружающую среду от бытовых загрязнений.
Британские ученые нашли его в снегу, в окрестностях вершины.
Пока для экологов остается загадкой происхождение этих микрочастиц, но совершенно точно находка свидетельствует о том, что человечеству следует лучше защищать окружающую среду от бытовых загрязнений.
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