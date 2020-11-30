Они зафиксировали особо аномальные волны тепла в районе Монгольского плато в последние десятилетия, подтверждением тому служит анализ состояния погоды в регионе за последние 260 лет. В результате засушливости, в Монгольском плато сократилось число крупных озёр, а сохранившиеся водоёмы значительно уменьшились в размерах. На грани вымирания оказались дикие овцы, антилопы и верблюды.
По мнению специалистов, Монгольское плато на востоке Центральной Азии превращается в бесплодную пустыню.
Монгольское плато превращается в бесплодную пустыню
- Автор Хадижат
- 30 ноября, 2020. Понедельник 14:07
Количество периодов сильной жары только увеличивается. Это приводит к снижению содержания воды в почве, которое, в свою очередь, приводит к новым периодам сильной жары. Результат возникшего замкнутого круга - аномальная засушливость, считают международные климатологи.
Они зафиксировали особо аномальные волны тепла в районе Монгольского плато в последние десятилетия, подтверждением тому служит анализ состояния погоды в регионе за последние 260 лет. В результате засушливости, в Монгольском плато сократилось число крупных озёр, а сохранившиеся водоёмы значительно уменьшились в размерах. На грани вымирания оказались дикие овцы, антилопы и верблюды.
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