ЗАМАНА - Монгольское плато превращается в бесплодную пустыню

Монгольское плато превращается в бесплодную пустыню

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30 ноября, 2020. Понедельник 14:07
Монгольское плато превращается в бесплодную пустыню

Количество периодов сильной жары только увеличивается. Это приводит к снижению содержания воды в почве, которое, в свою очередь, приводит к новым периодам сильной жары. Результат возникшего замкнутого круга -  аномальная засушливость,  считают международные климатологи.

Монгольское плато превращается в бесплодную пустыню
Наука

Они зафиксировали особо аномальные волны тепла в районе Монгольского плато в последние десятилетия, подтверждением тому служит анализ состояния погоды в регионе за последние 260 лет. В результате засушливости, в Монгольском плато сократилось число крупных озёр, а сохранившиеся водоёмы значительно уменьшились в размерах. На грани вымирания оказались дикие овцы, антилопы и верблюды.
По мнению специалистов, Монгольское плато на востоке Центральной Азии превращается в бесплодную пустыню.

 

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