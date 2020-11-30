Монгольское плато превращается в бесплодную пустыню

Количество периодов сильной жары только увеличивается. Это приводит к снижению содержания воды в почве, которое, в свою очередь, приводит к новым периодам сильной жары. Результат возникшего замкнутого круга - аномальная засушливость, считают международные климатологи.

Они зафиксировали особо аномальные волны тепла в районе Монгольского плато в последние десятилетия, подтверждением тому служит анализ состояния погоды в регионе за последние 260 лет. В результате засушливости, в Монгольском плато сократилось число крупных озёр, а сохранившиеся водоёмы значительно уменьшились в размерах. На грани вымирания оказались дикие овцы, антилопы и верблюды.

По мнению специалистов, Монгольское плато на востоке Центральной Азии превращается в бесплодную пустыню.