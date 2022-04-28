ЗАМАНА - В Бразилии выявили новую мутацию штамма "омикрон"

В Бразилии выявили новую мутацию штамма "омикрон"

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28 апреля, 2022. Четверг 09:17
В Бразилии выявили новую мутацию штамма &quot;омикрон&quot;

Бразильские исследователи выявили новую разновидность омикрон-варианта COVID-19, информирует издание Folha de S.Paulo.

В Бразилии выявили новую мутацию штамма "омикрон"
Коронавирус

Как заявляют, речь идет о мутации комбинированного штамма "омикрон" BA.1 и BA.2, которой еще нет в международной базе данных Gisaid.

Образец биоматериала, в котором нашлась новая разновидность вируса, был взят у малолетнего ребенка в Сан-Паулу 16 февраля. Уточняют, что пока нет причин говорить о появлении новой полноценной рекомбинации "омикрона", так как для этого соответствующую мутацию необходимо подтвердить по меньшей мере в 5 образцах. На сегодняшний день преобладающим штаммом SARS-CoV-2 в Бразилии является разновидность BA.2 "омикрона", которой болеют 70% пациентов.

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