Иммунолог Крючков заявил, что COVID-19 может оставаться в тканях до нескольких месяцев

Как он заявил, COVID-19 сохраняется у пациента в изначально пораженных тканях. Коронавирус попадает в клетки сосудов и легких — вирус может существовать почти везде, заявляет Крючков. «Вряд ли у более-менее здоровых людей несколько месяцев COVID-19 будет сохраняться в организме. Но бывают исключения, когда есть иммунодефициты, в том числе лекарственные, врожденные изменения, или если человек пьет гормоны, или после трансплантации», — объяснил Крючков.