ЗАМАНА - Иммунолог Крючков заявил, что COVID-19 может оставаться в тканях до нескольких месяцев

Иммунолог Крючков заявил, что COVID-19 может оставаться в тканях до нескольких месяцев

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26 апреля, 2022. Вторник 11:13
Иммунолог Крючков заявил, что COVID-19 может оставаться в тканях до нескольких месяцев

После перенесенного коронавируса у части людей вирус может оставаться в тканях и органах до нескольких месяцев. Эти сроки обозначил иммунолог, кандидат медицинских наук Николай Крючков, информирует Ura.ru.

Иммунолог Крючков заявил, что COVID-19 может оставаться в тканях до нескольких месяцев
Коронавирус

Как он заявил, COVID-19 сохраняется у пациента в изначально пораженных тканях. Коронавирус попадает в клетки сосудов и легких — вирус может существовать почти везде, заявляет Крючков. «Вряд ли у более-менее здоровых людей несколько месяцев COVID-19 будет сохраняться в организме. Но бывают исключения, когда есть иммунодефициты, в том числе лекарственные, врожденные изменения, или если человек пьет гормоны, или после трансплантации», — объяснил Крючков.

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