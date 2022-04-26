Как он заявил, COVID-19 сохраняется у пациента в изначально пораженных тканях. Коронавирус попадает в клетки сосудов и легких — вирус может существовать почти везде, заявляет Крючков. «Вряд ли у более-менее здоровых людей несколько месяцев COVID-19 будет сохраняться в организме. Но бывают исключения, когда есть иммунодефициты, в том числе лекарственные, врожденные изменения, или если человек пьет гормоны, или после трансплантации», — объяснил Крючков.
Иммунолог Крючков заявил, что COVID-19 может оставаться в тканях до нескольких месяцев
- Автор Дарья
- 26 апреля, 2022. Вторник 11:13
После перенесенного коронавируса у части людей вирус может оставаться в тканях и органах до нескольких месяцев. Эти сроки обозначил иммунолог, кандидат медицинских наук Николай Крючков, информирует Ura.ru.
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