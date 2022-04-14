ЗАМАНА - В России разработали первый на планете изотермический тест на коронавирус

В России разработали первый на планете изотермический тест на коронавирус

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14 апреля, 2022. Четверг 08:16
В России разработали первый на планете изотермический тест на коронавирус

Роспотребнадзор выпустил новую тест-систему на COVID-19 с низкой вероятностью ложноотрицательного результата, информируют на сайте ведомства.

В России разработали первый на планете изотермический тест на коронавирус
Коронавирус

Как сообщает пресс-служба Роспотребнадзора, первый на планете изотермический тест AmpliSens SC2-IT, созданный для обнаружения одновременно двух разных участков генома вируса SARS-CoV-2. Он способен обеспечить высокую выявляемость инфекции, а результат появится всего за 20-25 минут.

Руководитель научной группы разработки новых молекулярно-биологических технологий ЦНИИ эпидемиологии Роспотребнадзора Вадим Петров заявил, что создание нового теста «стало этаким "ответом" наших экспертов на скорость мутации вируса».

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