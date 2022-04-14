Как сообщает пресс-служба Роспотребнадзора, первый на планете изотермический тест AmpliSens SC2-IT, созданный для обнаружения одновременно двух разных участков генома вируса SARS-CoV-2. Он способен обеспечить высокую выявляемость инфекции, а результат появится всего за 20-25 минут.
Руководитель научной группы разработки новых молекулярно-биологических технологий ЦНИИ эпидемиологии Роспотребнадзора Вадим Петров заявил, что создание нового теста «стало этаким "ответом" наших экспертов на скорость мутации вируса».