Данный указ не коснется работающих граждан в возрасте 60 лет и старше, которые уже сделали вакцину от коронавируса. Это решение принято с учетом предложений Главного государственного санитарного врача по республике для стабилизации коронавирусной опасности в регионе.
Режим самоизоляции для лиц старше 60 лет продлен в Дагестане
- Автор Мадина
- 17 ноября, 2021. Среда 13:12
Режим самоизоляции для людей в возрасте 60 лет и старше продлен в Республике Дагестан до особого распоряжения, информирует оперативный штаб.
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