ЗАМАНА - Режим самоизоляции для лиц старше 60 лет продлен в Дагестане

Режим самоизоляции для лиц старше 60 лет продлен в Дагестане

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17 ноября, 2021. Среда 13:12
Режим самоизоляции для лиц старше 60 лет продлен в Дагестане

Режим самоизоляции для людей в возрасте 60 лет и старше продлен в Республике Дагестан до особого распоряжения, информирует оперативный штаб.

Режим самоизоляции для лиц старше 60 лет продлен в Дагестане
Коронавирус

Данный указ не коснется работающих граждан в возрасте 60 лет и старше, которые уже сделали вакцину от коронавируса. Это решение принято с учетом предложений Главного государственного санитарного врача по республике для стабилизации коронавирусной опасности в регионе.

 

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