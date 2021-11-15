Как он рассказал, ни у одной страны на планете нет лекарства от коронавируса. Мурашко отметил, что созданный Россией препарат сможет прервать течение коронавируса на начальном этапе болезни.
В Минздраве заявили о завершении разработки препарата от COVID-19
- Автор Мадина
- 15 ноября, 2021. Понедельник 09:43
В России разработка отечественного препарата, который сможет остановить развитие коронавируса, находится на финальной стадии. Об этом сообщил руководитель Минздрава Михаил Мурашко в беседе с ТАСС.
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