В Минздраве заявили о завершении разработки препарата от COVID-19

Автор Мадина

В России разработка отечественного препарата, который сможет остановить развитие коронавируса, находится на финальной стадии. Об этом сообщил руководитель Минздрава Михаил Мурашко в беседе с ТАСС.