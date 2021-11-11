10 ноября в стране выявили 38 058 случаев заражения.
В России выявили 40 759 новых случаев коронавируса
- Автор Мадина
- 11 ноября, 2021. Четверг 11:47
В России за прошедшие 24 часа обнаружили 40 759 новых случаев заражения коронавирусом. За весь период эпидемии выявлено 8 952 472 случая, информирует сегодня, 11 ноября, оперативный штаб.
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