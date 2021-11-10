Президент в процессе собрания с правительством попросил Голикову рассказать о ситуации с коронавирусом по итогам прошедшей недели. Вице-премьер сообщила, что есть стабилизация ситуации, но говорить о том, что в целом заболеваемости стало меньше, слишком рано. Голикова отметила, что нужно продолжить контроль и исполнение необходимых мер защиты от коронавируса.
Голикова доложила Путину о результатах нерабочей недели
- Автор Мадина
- 10 ноября, 2021. Среда 15:51
За период нерабочих дней, введенных в России с 30 по 7 ноября, темпы заражения коронавирусом упали на 2,1%. Об этом рассказала главе РФ Владимиру Путину вице-премьер Татьяна Голикова, информирует ТАСС.
Последнее от Мадина
- Открытый республиканский турнир по мини-футболу среди слабовидящих прошел в Избербаше
- Аграрии Дагестана получат господдержку на содержание молочного стада крупного рогатого скота
- В ВОЗ прокомментировали ситуацию с COVID-19 в России
- В Дагестане объявили штормовое предупреждение из-за сильного ветра
- В Махачкале полицейские спасли мать и троих детей из автомобиля, упавшего в канал