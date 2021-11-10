Голикова доложила Путину о результатах нерабочей недели

За период нерабочих дней, введенных в России с 30 по 7 ноября, темпы заражения коронавирусом упали на 2,1%. Об этом рассказала главе РФ Владимиру Путину вице-премьер Татьяна Голикова, информирует ТАСС.

Президент в процессе собрания с правительством попросил Голикову рассказать о ситуации с коронавирусом по итогам прошедшей недели. Вице-премьер сообщила, что есть стабилизация ситуации, но говорить о том, что в целом заболеваемости стало меньше, слишком рано. Голикова отметила, что нужно продолжить контроль и исполнение необходимых мер защиты от коронавируса.