Также в стране выявлено 21932 заболевших коронавирусом.
До этого максимальное количество умерших было зафиксировано 16 июля – 799 человек.
За последние сутки в России было зафиксировано 808 погибших от новой коронавирусной инфекции.
Также в стране выявлено 21932 заболевших коронавирусом.
До этого максимальное количество умерших было зафиксировано 16 июля – 799 человек.
Сайт “Замана” (www.zamana.info), зарегистрирован Федеральной службой по надзору в сфере связи , информационных технологий и массовых коммуникаций . Свидетельство о регистрации средства массовой информации Эл № ФС77-78978 от 20 августа 2020 года..