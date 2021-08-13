ЗАМАНА - Россия обновила исторический максимум погибших от коронавируса

Россия обновила исторический максимум погибших от коронавируса

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13 августа, 2021. Пятница 23:35
Россия обновила исторический максимум погибших от коронавируса

За последние сутки в России было зафиксировано 808 погибших от новой коронавирусной инфекции.

Россия обновила исторический максимум погибших от коронавируса
Коронавирус

Также в стране выявлено 21932 заболевших коронавирусом.

До этого максимальное количество умерших было зафиксировано 16 июля – 799 человек.

 

 

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