ЗАМАНА - Магомедали Саламов: «Чем быстрее мы создадим иммунную прослойку, мешающую эволюции вируса, тем быстрее все завершится»

Магомедали Саламов: «Чем быстрее мы создадим иммунную прослойку, мешающую эволюции вируса, тем быстрее все завершится»

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21 июля, 2021. Среда 15:51
Магомедали Саламов: «Чем быстрее мы создадим иммунную прослойку, мешающую эволюции вируса, тем быстрее все завершится»

В Республике Дагестан крайне тяжелая ситуация с заболеваемостью новой коронавирусной инфекцией, бороться с ней можно только создавая иммунитет вакцинацией. Отмечает Заведующий приемным отделением ГКБ №1 г. Махачкалы Магомедали Саламов.

Магомедали Саламов: «Чем быстрее мы создадим иммунную прослойку, мешающую эволюции вируса, тем быстрее все завершится»
Коронавирус
По его словам, в нашем регионе ситуация по заболеваемости очень тяжелая по сравнению с другими регионами.

«Я недавно был в Москве, я не видел там такой катастрофы, как у нас, потому что там была принудительная вакцинация. Там нет столько больных, как у нас», - говорит Саламов.

Также он отметил, что бороться с развитием болезни можно только создавая коллективный иммунитет.

«Может, по правам человека принудительная вакцинация нехорошо, но на сегодняшний день она нам необходима. Чем быстрее мы создадим иммунную прослойку, мешающую эволюции вируса, тем быстрее все завершится. Вакцинация – единственный способ положить конец пандемии»,- подчеркивает Саламов.

Напомним, что 21 июля Главный государственный санитарный врач по Республике Дагестан Николай Павлов подписал постановление об обязательной вакцинации для некоторых граждан республики.

 

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