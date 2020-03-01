ЗАМАНА - Дагестанцы в Санкт-Петербурге провели турнир по волейболу

Дагестанцы в Санкт-Петербурге провели турнир по волейболу

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01 марта, 2020. Воскресенье 18:27
Дагестанцы в Санкт-Петербурге провели турнир по волейболу Дагестанцы в Санкт-Петербурге провели турнир по волейболу Дагестанцы в Санкт-Петербурге провели турнир по волейболу

В Санкт-Петербурге, в спортивном комплексе «Кристалл» Центра физкультуры и здоровья Красногвардейского района ГБОУ, состоялся первый турнир по волейболу  среди любительских команд Гумбетовского района Дагестана, посвященный 75-й годовщине Победы в Великой Отечественной войне.

Дагестанцы в Санкт-Петербурге провели турнир по волейболу
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В нем приняли участие команды  «Инхо»,  «Сивух» и  «Чирката», в основном состоящие из уроженцев Гумбетовского района республики, проживающие в Северной столице и Ленинградской области.

В соревнованиях, прошедших в острой борьбе соперничества, победу, что называется, одержали сильнейшие. Первое место заняла команда «Инхо» и удостоилась Кубка и диплома. Второе и третье места разделили между собой волейболисты команд «Чирката» и «Сивух», которые были награждены почетными дипломами.

Подводя итоги мероприятия,  сотрудник постпредства республики Магомед Омаракаев отметил, целью проведения соревнования было вовлечение дагестанской молодежи к регулярным занятиям физической культурой и спортом, пропаганда среди них здорового и активного образа жизни, воспитание у подрастающего поколения патриотизма и сохранение у него исторической памяти о земляках, которые мужественно и храбро защищали Родину от фашистских захватчиков в годы Великой Отечественной войны, в том числе отстояли Ленинград. В знак сыновней благодарности воинам-дагестанцам, героическим защитникам города на Неве, павшим в боях на Невском пятачке и Синявинских высотах, установлены две памятные стелы. Дагестанцы возлагают цветы к ним и к мемориальной плите, установленной на Аллее славы в Пискаревском кладбище, чтут память дедов и отцов.

По его словам, созданная недавно Добровольная региональная организация  (ДРО) «Гумбет-СПб» и впредь будет проводить не только спортивные соревнования, но и иные мероприятия, которые способствуют сплачиванию  дагестанцев, укреплению дружбы и взаимопонимания между ними и представителями других народов, проживающих в регионе, их духовному, нравственному и патриотическому воспитанию.

Уполномоченный представительства РД в Санкт-Петербурге по Выборгскому району М. Хайбулаев, Г. Омаров, К. Ахмедов и другие выступавшие тепло поздравили победителей и участников первого соревнования по волейболу, выразили им добрые пожелания и солидарность с М. Омаракаевым о необходимости удалять патриотическому воспитанию молодежи больше внимания, растить ее на героических примерах старшего поколения дагестанцев.

Завершилось мероприятие дружеским чаепитием земляков и общением по насущным вопросам.

 

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