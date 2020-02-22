20 февраля Первый заместитель Председателя Правительства РД Гаджимагомед Гусейнов принял участие в обсуждении проекта Стратегии социально-экономического развития Республики Дагестан на период до 2035 года, которое состоялось на базе исторического парка-музея «Россия - моя история» в Махачкале.

К обсуждению были приглашены члены Общественного совета при Минэкономразвития РД, известные в республике эксперты, экономисты, политологи, общественники.

Гаджимагомед Гусейнов напомнил, что к разработке Стратегии-2035 были приглашены представители Совета по изучению производительных сил (СОПС) Всероссийской академии внешней торговли Минэкономразвития России. Вместе с тем, отметил Гусейнов, важной задачей являлось привлечение специалистов из республики, которые знают ситуацию «изнутри».

Еще одной задачей, как рассказал Первый-вице-премьер, является подготовка и внесение соответствующих изменений в государственные программы:

«Необходимо, чтобы под эту стратегию были написаны государственные программы. В соответствии с Указом Президента от 25 апреля 2019 г. № 193 определены 15 показателей для оценки эффективности работы глав регионов. При разработке Стратегии мы ориентировались на эти показатели и дополнительно предложили другие, которые также будут характеризовать динамику и изменения в экономической, социальной и других отраслях.

Очень важно, чтобы в госпрограммах, которые мы примем вместе со Стратегией, были проекты, которые будут увязаны с достижением верхнеуровневых показателей и показателей эффективности второго уровня.

Формируются два варианта реализации этих госпрограмм – базовый и целевой. Целевой вариант - это тот ориентир, под который у нас сейчас финансового ресурса нет, но мы будем предлагать, и разрабатывать под него проекты. Эти проекты могут меняться, при этом будет прописано их влияние на показатели верхнего и второго уровня.

Следовательно, если у нас появится источник, мы уже будем иметь готовые портфели проектов в сельском хозяйстве, образовании и других отраслях. В ходе общественного обсуждения, коллегиально, мы будем рассматривать эти проекты и под имеющиеся ресурсы предлагать их к реализации. Что очень важно, политика будет формироваться именно в процессе общественного обсуждения, а не Минфином, или Минэкономики. Приоритет в отборе будет отдаваться тем проектам, которые в большей мере будет влиять на достижение показателей», - резюмировал Первый зампред.

Министр экономики и территориального развития РД Гаджи Султанов, в свою очередь, рассказал об обновлении состава Общественного совета при Минэкономразвития РД, куда вошли экономисты, политологи, представители научной сферы: «Новые члены Совета дали свои предложения к проекту Стратегии-2035, они уже находятся в разработке. Текст Стратегии к началу второго квартала этого года будет размещён в сети для обсуждения».

Султанов напомнил, что в настоящее время ведётся актуализация Стратегии социально-экономического развития СКФО и, по мнению министра, с этим программным документом должны быть синхронизированы мероприятия Стратегии развития Дагестана до 2035 года.

Далее участники встречи перешли к обмену мнениями. Эксперты дали свою оценку проекту Стратегии, внесли предложения по корректировке ряда направлений и включению новых позиций.

По итогам встречи принято решение провести дополнительную работу над проектом Стратегии, результаты которой будут рассмотрены на встрече через месяц.