Редакция «Лезги газет» провела олимпиаду по родному языку

20 февраля, в Махачкале, на базе СОШ №61, прошла олимпиада по лезгинскому языку. Организатором данного мероприятия выступила редакция республиканской газеты «Лезги газет».

Участниками олимпиады стали учащиеся 6 классов Махачкалы и Каспийска.

Как отметил главный редактор «Лезги газет» Магамед Ибрагимов, олимпиада была организована в рамках празднования Международного дня родного языка. Главная цель – сохранение и развитие лезгинского языка, а также выявление одаренных учащихся.

Участники олимпиады (16 человек) выполнили тестовые задания по лезгинскому языку и литературе, а также тестовый диктант. Каждая работа оценивалась баллами.

По итогам олимпиады были определены победители: 1 место – Максуд Михеев, ученик СОШ №16 Махачкалы (учительница – Селми Мирзегасанова), 2 место – Саид Эмирханов, ученик 38 гимназии Махачкалы (учительница – Алимат Баламирзоева), 3 место – Кизил Агафендиева, ученица СОШ №6 Каспийска (учительница – Тамара Алиярова).

Отметим, что редакция «Лезги газет» проводит олимпиаду не в первый раз. В 2018 году редакция организовала олимпиаду в Курахском районе, а в 2019 – в Махачкале.

За помощь в организации и проведении олимпиады, редакция «Лезги газет» выражает благодарность руководству СОШ №61 Махачкалы, Халидину Эльдарову, заместителю директора по учебно-воспитательной работе МБОУ «СОШ № 61», Марифат Эльдаровой, учительнице родного (лезгинского) языка и литературы, руководителю методического объединения учителей родных языков и литератур МБОУ «СОШ № 61» г.Махачкала.