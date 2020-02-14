ЗАМАНА - В Дагестане открыли онкологическую поликлинику

В Дагестане открыли онкологическую поликлинику

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14 февраля, 2020. Пятница 16:00
В Дагестане открыли онкологическую поликлинику

14 февраля, Первый вице-премьер Республики Дагестан Анатолий Карибов принял участие в торжественном открытии поликлиники на 200 посещений в смену со стационаром на 40 коек Республиканского онкологического центра в г. Махачкале.

В Дагестане открыли онкологическую поликлинику
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Завершено строительство долгостроя на средства выделенные из федерального центра в размере 350 млн. рублей после обращения Главы республики Владимира Васильева.

«В России большое внимание уделяется борьбе с онкологическими заболеваниями. Высокий уровень смертности и инвалидности переводит онкологию из ряда медицинских проблем в социальные, которая требует комплексного подхода к ее решению. Новая поликлиника которую мы вводим в эксплуатацию оснащена самым современным диагностическим, что позволит выявлять онкологию на ранней стадии и оказывать своевременную помощь пациентам», -подчеркнул Анатолий Карибов.

Кроме того в работу поликлиники внедрены принципы бережливой организации труда. В поликлинике будет осуществляться консультативный прием пациентов и проводиться химиотерапия больных, отметил первый вице-премьер и пожелал коллективу центра успехов в работе на благо жителей региона.

В свою очередь министр здравоохранения Дагестана Джамалудин Гаджиибрагимов отметил, что первостепенной задачей здравоохранения республики, является раннее выявление онкологических заболеваний и оказание высокотехнологичной специализированной медицинской помощи.

Данная поликлиника оснащенная современным оборудованием для оказания консультативной и диагностической помощи населению является важным шагом в работе по раннему выявлению онкологических заболеваний.

 

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