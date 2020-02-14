Дербентское лесничество в 2019 году составило 49 административных протоколов по лесонарушению

Дербентское лесничество в 2019 году составило 49 административных протоколов по лесонарушению на сумму около 3 млн рублей, сообщили информагентству в пресс-службе Даглесхоза.

Накануне в Дербентском лесничестве подвели итоги деятельности за 2019 год. Благодаря слаженной работе лесничества и лесопожарного центра Комитета по лесному хозяйству РД за прошлый год удалось минимизировать количество лесных пожаров. В 2019 году был зафиксирован всего 1 лесной пожар, который принятыми оперативными мерами удалось быстро ликвидировать.

В связи с тем, что Дербентский район густонаселенный, сельские поселения расположены вплотную к лесным массивам, увеличивается число мелких лесонарушений, такие как выпас скота, повреждение молодняка, разжигание в лесу костров и другие. Государственные лесные инспекторы выявляют факты крупных и мелких нарушений лесного законодательства и составляют административные протоколы.

За прошлый год было составлено 34 административных протокола на сумму 198,5 тыс. рублей, из которых взыскано 138,5 тыс. рублей. Еще 15 материалов по лесонарушению на общую сумму 2 млн 615 тыс. рублей передано в правоохранительные органы для принятия мер, предусмотренных законодательством.

Одним из важных видов деятельности лесничества является сбор арендной платы за использование земельных участков лесного фонда.

Врио председателя Комитета по лесному хозяйству РД Вагаб Абдулхамидов дал строгое указание всем лесничествам неукоснительно выполнить план по сбору платежей по арендной плате.

Новый руководитель лесничества Акиф Демирбеков провел большую работу с арендаторами лесных участков, лично встретился с большинством из них. В итоге за прошлый год арендаторы лесных участков Дербентского лесничества перечислили в консолидированный бюджет более 10 млн рублей. Для сравнения: в 2018 году было собрано 6 млн 179 тыс. рублей.