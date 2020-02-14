13 февраля, Председатель Правительства Республики Дагестан Артём Здунов принял участие в открытии I Республиканского семинара «Государственная экспертиза проектной документации», прошедшем в историческом парке «Россия – моя история» в Махачкале.

Приветствуя участников мероприятия, среди которых руководители министерств, профильных ведомств, главы муниципальных образований, представители профильных учебных заведений, а также проектных организаций, в том числе из других регионов страны, премьер в частности отметил: «Три месяца назад мы встречались с проектным активом нашей республики. В этом году у нас огромные объёмы строительства, прежде всего, в рамках национальных проектов. Многое мы строим за собственный счёт бюджета республики и муниципальных образований, поэтому для нас сейчас крайне важно определиться с качеством проектирования. Сегодня же мы будем больше говорить о проблемах, с которыми сталкиваемся».

По словам Артёма Здунова, когда дело доходит до строительства, проект не всегда соответствует требованиям: «Здесь не стоит кого-то винить, просто у нас действительно есть пробелы в этой отрасли, поэтому главная цель сегодняшнего мероприятия – «нащупать» болевые точки, понять, что у нас не так и с чем надо работать».

Говоря о недострое, премьер-министр констатировал: «Многое за 10-20 лет двинулось вперед. Нам предстоит не только заниматься проектированием, но и проводить технико-инструментальное обследование, причём оперативно, не теряя ни дня».

Артём Здунов также сказал о необходимости обучения проектировщиков не только в Дагестане, но и за пределами республики, приглашать ведущих проектировщиков Москвы, Санкт-Петербурга, Казани.

«Я знаю, что из Казани пригласили институт, есть соглашение с Татарстаном. В данном случае коллеги пошли навстречу, думаю, сегодня многие проблемы сможем высветить», - отметил глава кабмина.

Кроме того, Артём Здунов сообщил, что в этом году заложены средства в бюджет на дополнительное обучение специалистов.

Далее он предложил обсудить, какие институты будут выстраивать в республике, как будет взаимодействовать проектное сообщество, государственная экспертиза, Минстрой РД.

«По результатам обсуждения нужно выработать конкретный план действий на этот год. Ещё раз прошу обратить внимание: нам нужно определить стратегических партнёров, подумать, может нам стоит кого-то вернуть в Дагестан, определиться с проектированием крупных объектов, например, таких, как махачкалинский коллектор или большие спортивные объекты, которые раньше не строили»,- заключил Артём Здунов.

Далее выступил руководитель Государственной экспертизы проектов Митхат Алибеков.

Он поблагодарил Главу Дагестана Владимира Васильева и Председателя Правительства РД Артёма Здунова за внимание к строительной отрасли, поприветствовал участников мероприятия, после чего доложил об итогах работы учреждения за 2019 год.

Далее выступил руководитель Государственной экспертизы проектов Митхат Алибеков.

Он поблагодарил Главу Дагестана Владимира Васильева и Председателя Правительства РД Артёма Здунова за внимание к строительной отрасли, поприветствовал участников мероприятия, после чего доложил об итогах работы учреждения за 2019 год.

Как заявил руководитель ведомства, для сокращения сроков рассмотрения проектной и сметной документации с августа 2019 года дополнительно на договорной основе привлечены 16 аттестованных экспертов. Это позволило значительно повысить качество рассмотрения проектно-сметной документации и сократить сроки с 42 до 25 рабочих дней.

«В 2019 году на рассмотрение поступило 915 заявок: 235 - по проектной документации и 680 - по достоверности определения сметной стоимости. Из них подготовлено 680 заключений, из которых 12 заявок было аннулировано, по 11 - выданы отрицательные заключения. 127 положительных заключений выдано по результатам экспертизы проектной документации и результатов инженерных изысканий, 530 - по результатам проверки достоверности определения сметной стоимости объектов капитального строительства», - информировал Митхат Алибеков.

Взаимодействие с заявителями осуществляется в электронной форме, что, как отметил докладчик, позволяет подавать документы на экспертизу и отслеживать процессы, связанные с их рассмотрением, без личного присутствия.

Одной из важнейших задач в процессе рассмотрения проектной документации является проверка принятых решений на соответствие требованиям, установленным действующим законодательством и гарантирующим безопасность и надежность, как в процессе строительства, так и при последующей эксплуатации зданий и сооружений.

Анализ проектных решений, поступивших на экспертизу в 2019 году, по словам выступающего, позволил выявить недостаточность узких специалистов в некоторых отраслях. «На постоянной основе ведется работа в части организационного развития и кадрового обеспечения учреждения», - добавил он.

Было также отмечено, что на качество проектной документации на 80% оказывает влияние неправильно проведенный аукцион.

В свою очередь, министр строительства и ЖКХ Дагестана Малик Баглиев подчеркнул значимость озвученных в докладе Митхата Алибекова проблем, с которыми госэкспертиза сталкивается ежедневно.

«Вы все знаете объекты, которые возводились в республике незаконно. В том числе, в отсутствие проектно-сметной документации. Были такие прорабы, которые просто по схеме строили 5-ти и 10-этажные дома», - сказал руководитель министерства.

По словам Малика Баглиева, отсутствие средств на проектно-сметную документацию было существенным препятствием и выделение на сегодняшний день миллиарда рублей из республиканского бюджета на разработку проектно-сметной документации является прорывным решением.

«Средства на проекты есть, и эти проекты должны быть качественными. Мы встречались с проектным сообществом и нами были высказаны пожелания к проектным организациям - составлять качественную проектную документацию. На законодательном уровне будет закреплено, чтобы эксперты участвовали уже на стадии разработки проектно-сметной документации», - сообщил министр.

Обращаясь к главам муниципальных образований, он отметил, что все начинается с них - с выделения земельных участков. «Зачастую они предоставляются ниже регламентных, обремененные, что выясняется даже в ходе начала строительства или при получении заключения экспертизы. На это обращает внимание наша экспертная организация, поэтому я хочу, чтобы мы сегодня сделали выводы, это полезная встреча», - выразил уверенность руководитель Минстроя РД.

«Действующее законодательство предусматривает, чтобы заключался один контракт на ПСД, СМР и приобретение оборудования. Все эти три важных момента раньше длились определённое время, сейчас сжаты во времени, поэтому важно, чтобы каждый этап был проведен качественно. Недобросовестными проектировщиками будут заниматься как минимум контрольно-надзорные органы и как максимум правоохранительные», - заключил он.

Перед участниками мероприятия также выступил Первый заместитель Руководителя Администрации Главы и Правительства РД Владимир Деревянко.

Мероприятие продолжилось в формате вопрос-ответ.

Председатель Правительства обратил внимание на усиление госэкспертизы – увеличение количества аттестованных специалистов, снижение времени нахождения в экспертизе проекта. После чего ответил на все интересующие вопросы.

Так, в частности, главу Табасаранского района Магомеда Курбанова интересовало наличие возможности заложить средства для составления ПЗЗ, плана проектирования, генерального плана в те муниципальные образования, где планируется строительство объектов за счет федеральных и республиканских средств.

Этот вопрос премьер поручил проработать председателю Комитета по архитектуре и градостроительству РД Незиру Гусейнову.

Также прозвучало предложение в консультационном центре на базе экспертизы организовать аутсорсинг – подготовку техзадания, управление контрактами.

Подводя итоги открытия семинара, Артём Здунов пожелал участникам семинар-совещания успехов: «То, что сейчас в эту работу включились главы, очень важно. Прошу довести эту работу до конца, чтобы ваши заместители по данному направлению работали и с экспертизой, проектными организациями, нашими партнерами.