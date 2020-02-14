В Гумбетовском районе заменили 27 изношенных трансформаторов

В течение двух месяцев «Гумбетовские районные электрические сети акционерного общества "Дагестанская сетевая компания"» заменили 27 изношенных трансформаторов ТМ на новые герметичные трансформаторы ТМГ.

Главный инженер организации «Гумбетовские районные электрические сети акционерного общества "Дагестанская сетевая компания"» Камалудин Алиев отметил, что в районе также заменили 21 комплектную трансформаторную подстанцию.

«Преимуществом новых КТП является то, что они выполнены в закрытом металлическом корпусе и с автоматическим вводом резерва. Трансформаторы типа ТМГ отличаются герметичностью и компактностью. Кроме того, вокруг новых подстанций установлены панельные ограждения. Ещё в металлическом корпусе на выходах ВЛ-0,4 кВ будут автоматы, то есть автоматические выключатели нагрузок.

Электропровода от РЛНД-10 до ТП меняют на изолированные СИП-2 4х50 1х50. Более 30 разъединителей также заменены на новые», – рассказал Камалудин Алиев. На этой неделе планируется установить еще 4 трансформатора. Всего в Гумбетовском районе будет установлен 31 трансформатор.

Отметим, что глава Гумбетовского района Хаджимурад Магомедов держит под личным контролем вопросы электроснабжения муниципалитета, администрация района оказывает содействие в работе по модернизации электрических сетей.

Глава района поблагодарил руководство республики и энергетиков за внимание к нуждам района и повышение качества электроэнергии.