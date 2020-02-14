ЗАМАНА - В Гумбетовском районе заменили 27 изношенных трансформаторов

В Гумбетовском районе заменили 27 изношенных трансформаторов

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14 февраля, 2020. Пятница 10:51
В Гумбетовском районе заменили 27 изношенных трансформаторов

В течение двух месяцев «Гумбетовские районные электрические сети акционерного общества "Дагестанская сетевая компания"» заменили 27 изношенных трансформаторов ТМ на новые герметичные трансформаторы ТМГ.

В Гумбетовском районе заменили 27 изношенных трансформаторов
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 Главный инженер организации «Гумбетовские районные электрические сети акционерного общества "Дагестанская сетевая компания"» Камалудин Алиев отметил, что в районе также заменили 21 комплектную трансформаторную подстанцию.

«Преимуществом новых КТП является то, что они выполнены в закрытом металлическом корпусе и с автоматическим вводом резерва. Трансформаторы типа ТМГ отличаются герметичностью и компактностью. Кроме того, вокруг новых подстанций установлены панельные ограждения. Ещё в металлическом корпусе на выходах ВЛ-0,4 кВ будут автоматы, то есть автоматические выключатели нагрузок.

Электропровода от РЛНД-10 до ТП меняют на изолированные СИП-2 4х50 1х50. Более 30 разъединителей также заменены на новые», – рассказал Камалудин Алиев. На этой неделе планируется установить еще 4 трансформатора. Всего в Гумбетовском районе будет установлен 31 трансформатор.

Отметим, что глава Гумбетовского района Хаджимурад Магомедов держит под личным контролем вопросы электроснабжения муниципалитета, администрация района оказывает содействие в работе по модернизации электрических сетей.

Глава района поблагодарил руководство республики и энергетиков за внимание к нуждам района и повышение качества электроэнергии.

 

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