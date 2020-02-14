Главный инженер организации «Гумбетовские районные электрические сети акционерного общества "Дагестанская сетевая компания"» Камалудин Алиев отметил, что в районе также заменили 21 комплектную трансформаторную подстанцию.
«Преимуществом новых КТП является то, что они выполнены в закрытом металлическом корпусе и с автоматическим вводом резерва. Трансформаторы типа ТМГ отличаются герметичностью и компактностью. Кроме того, вокруг новых подстанций установлены панельные ограждения. Ещё в металлическом корпусе на выходах ВЛ-0,4 кВ будут автоматы, то есть автоматические выключатели нагрузок.
Электропровода от РЛНД-10 до ТП меняют на изолированные СИП-2 4х50 1х50. Более 30 разъединителей также заменены на новые», – рассказал Камалудин Алиев. На этой неделе планируется установить еще 4 трансформатора. Всего в Гумбетовском районе будет установлен 31 трансформатор.
Отметим, что глава Гумбетовского района Хаджимурад Магомедов держит под личным контролем вопросы электроснабжения муниципалитета, администрация района оказывает содействие в работе по модернизации электрических сетей.
Глава района поблагодарил руководство республики и энергетиков за внимание к нуждам района и повышение качества электроэнергии.