Абдулманап Нурмагомедов и Игорь Рыбаков презентовали книгу «Отец»

Во время презентации Игорь Рыбаков рассказал о том, что первые шаги на пути к большому бизнесу он совершал в Дагестане, размещая заказы на махачкалинском заводе «Стекловолокно». C теплотой в сердце он вспоминает те времена, а также дорожит возникшими здесь партнерскими отношениями. Рыбаков признался, что его всегда интересовали неординарные личности, к которым он причисляет Хабиба и Абдулманапа Нурмагомедовых. «Как-то я смотрел бой Хабиба, и у меня возникло желание познакомиться с ним. Меня всегда интересовали неординарные личности, феномены, а именно так я его воспринимаю. Когда же я повстречался с Абдулманапом, то понял, что и он в своем роде явление. Мы сдружились, и в процессе общения возникла идея совместно написать книгу», — отметил он. Абдулманап Нурмагомедов в своем выступлении признался, что на начальном этапе тренерская деятельность была для него лишь увлечением. Состояться на этом поприще как профессионалу ему помогли его наставники, которые делились с ним своими знания. Переняв этот опыт, он прививает все лучшее своим воспитанникам. Рассуждая о предназначении тренера, Нурмагомедов-старший подчеркнул, что всегда считал для себя важным не только обучать искусству ведения поединков, но и прививать своим подопечным правильные жизненные ориентиры, воспитывать гармонично развитых личностей. «Могу сказать, что горжусь своими воспитанниками не только за их громкие титулы, но за правильные взгляды на жизнь, их ум, стремление к знаниям. У меня нет ни одного спортсмена, который не говорил хотя бы на одном иностранном языке», — сказал Нурмагомедов. Он также сообщил, что книга «Отец» не последняя в своем роде. В планах тренера работа над еще одним изданием «Спорт XXI века». Также Нурмагомедов надеется, что сможет с открытием нового зала воспитать своего первого олимпийского чемпиона. Напомним, что в прошлом году известный специалист по боевым единоборствам за выдающиеся тренерские достижения, был включен в Книгу рекордов России. В издание попал и звездный сын тренера Хабиба Нурмагомедова.