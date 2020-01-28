В понедельник, 27 января, под руководством Первого вице-премьера Дагестана Анатолия Карибова прошло заседание проектного комитета по реализации национального проекта «Здравоохранение».



В Дагестане на сегодняшний день реализуется 7 региональных проектов в рамках нацпроекта «Здравоохранение». В том числе особенное внимание в ближайшие годы ведомством будет уделяться и уже уделяется развитию системы оказания первичной медико-санитарной помощи, борьбе с сердечно-сосудистыми и онкологическими заболеваниями, развитию детского здравоохранения, включая создание современной инфраструктуры оказания медпомощи детям, обеспечению медицинских организаций квалифицированными кадрами, созданию единого цифрового контура в здравоохранении и развитию экспорта медицинских услуг.

Общая сумма финансирования по региональным проектам на 2019-2024 годы составляет 20 млрд 466 млн руб.

Министр здравоохранения республики Джамалудин Гаджиибрагимов подробно остановился на каждом из перечисленных направлений, проинформировав, как удалось реализовать проекты в минувшем году.

Так, целью регионального проекта «Развитие системы оказания первичной медико-санитарной помощи» является завершение формирования сети медицинских организаций первичного звена здравоохранения, повышение доступности и качества первичной медицинской помощи для жителей республики, в том числе проживающих в отдаленных и труднодоступных районах.

В ближайшие годы дагестанские поликлиники должны перейти на новую модель работы. Уже разработан комплекс мероприятий, направленных на развитие первичной медсанпомощи, конечной целью является - удовлетворенность пациента оказанной помощью и снижение смертности на каждом медико-санитарном участке.

В ходе реализации проекта в 2019 году было построено 20 новых ФАПов, в том числе 5 из них – за счет экономии средств. Как отметил руководитель Минздрава, впервые данные медучреждения полностью укомплектованы необходимым медоборудованием. Кроме того, отличительными чертами новой модели работы поликлиник, по словам министра, стали: «открытая» и «вежливая» регистратура, сокращение времени ожидания в очереди для пациентов, упрощенная запись на прием к врачу, уменьшение бумажной документации, комфортные условия в зонах ожидания, понятная навигация и бережное отношение к медперсоналу.

По итогам 2019 года такая модель введена в семи детских поликлиниках и одной поликлинике городской клинической больницы Махачкалы.

Также проектом предусмотрено развитие санитарной авиации в республике. На эти цели были выделены необходимые средства. По данным на 1 января текущего года осуществлено 57 вылетов и обслужено 74 пациента.

Программа развития детского здравоохранения, включает создание современной инфраструктуры оказания медпомощи детям. Проект направлен на развитие профилактического направления в педиатрии, внедрение современных технологий, улучшение материально-технической базы детских поликлиник, оснащение их современным оборудованием, строительство и реконструкция детских больниц и т.д.

Региональные проекты борьбы с сердечно сосудистыми заболеваниями и онкологией направлены на значительное снижение смертности от этих заболеваний. В стационарах республики будет увеличено количество коек для пациентов со злокачественными новообразованиями. Кроме того, до 2022 года планируется открытие центров амбулаторной онкологической помощи при четырех медучреждениях.

Большое внимание уделяется и повышению квалификации медицинских работников. Реализация регионального проекта обеспечение медицинских организации системы здравоохранения квалифицированными кадрами поможет значительно снизить кадровый дефицит в медучреждениях республики и повысить уровень профессиональной квалификации врачей. По программе «Земский доктор» в 2019 году трудоустроено 224 врача и 10 фельдшеров.

Главной целью создания единого цифрового контура является повышение эффективности функционирования системы здравоохранения региона, реализация электронных услуг (сервисов) в личном кабинете пациента «Мое здоровье» на Едином портале государственных и муниципальных услуг, которые будут доступны для всех жителей республики к 2024 году. Создание единого цифрового контура в здравоохранении республики обеспечит 100% больницы и поликлиники едиными цифровыми сервисами. Как сообщил Гаджиибрагимов, в минувшем году установлено серверное оборудование для расширения вычислительных мощностей Центра обработки данных Минздрава, около 2,5 тысяч рабочих мест врачей оснащено компьютерным оборудованием.

В рамках реализации регионального проекта «Развитие экспорта медицинских услуг» будут разработаны и внедрены мероприятия по наращиванию объемов услуг в сфере медицинского туризма. Планируется увеличить количество иностранных граждан, приезжающих на лечение в нашу республику. На данный момент эта программа перевыполнена более чем в 4 раза.

Помимо прочего, в прошлом году улучшилось и материально-техническое обеспечение: закуплено 69 наименований медицинских изделий, заключено 25 государственных контрактов на оснащение оборудованием.

«Свои планы по закупке медицинского оборудования мы выполнили на 100%. Помимо этого, за счет экономии на торгах мы приобрели и дополнительное оборудование. В целом все целевые показатели по проектам, запланированные на 2019 год, достигнуты. На 2020 год внесены некоторые изменения по программам, касающимся сердечно-сосудистых заболеваний, онкологии, мы нацелены на то, чтобы оборудование, о закупке которого мы будем заявлять сейчас, не простаивало ни одного дня», - заключил Гаджиибрагимов.

«Чтобы правильно выстроить работу и в этом году, организованно завершить ее в сроки, нам необходимо уже сейчас, в первом квартале, сформировать проекты и подписать соответствующие соглашения с Министерством здравоохранения России о взаимодействии при реализации региональных проектов в Дагестане. Все мероприятия надо спланировать так, чтобы они завершились до 1 декабря текущего года. Кроме того, мероприятия, связанные со строительством и закупками, сформировать в первые месяцы года, определиться с возможными рисками, детально проработав паспорт проекта. Если прошлый год был установочным, то текущий – определяющий. Опыт в рамках реализации нацпроекта у нас уже есть», - нацелил коллег на работу Анатолий Карибов.