Варианты расходования средств федерального гранта обсудили в Кайтагском районе

16 января в зале заседаний администрации Кайтагского района прошла встреча руководства района с представителями общественных организаций, предпринимателями, жителями райцентра, близлежащих сел и молодежью. На встречу также были приглашены главы МО сельских поселений района и руководители организаций и учреждений

Поприветствовав собравшихся, глава района Алим Темирбулатов озвучил вопрос, с целью обсуждения которого была организована данная встреча. Он рассказал, что Республика Дагестан за эффективность работы органов исполнительной власти получит грант в размере 1,267 млрд. рублей и, по инициативе Главы Дагестана Владимира Васильева выдвинуто предложение путем широкого обсуждения решить на развитие каких сфер жизнедеятельности потратить эти средства.

«Сегодня мы собрались здесь, чтобы выслушать и сформировать общее видение о грамотном расходовании данного федерального гранта. Руководству республики важно именно ваше мнение на этот счет, поэтому хотелось бы, чтобы вы высказали свои пожелания и внесли предложения о том, на реализацию каких целей направить эти денежные средства», — отметил Алим Темирбулатов.

Он также добавил, что составление списка приоритетных направлений по освоению данных целевых средств будет проходить в три этапа, первый из которых продлится до 22 января и, необходимо довести до населения района, что не только собравшиеся в зале, но и каждый заинтересованный житель Кайтага может оставить свое предложение путем заполнения специальной онлан-формы на сайте Минэкономразвития РД, либо направив туда письмо по электронной почте, или же написав свое пожелание в соцсетях на странице вышеуказанного министерства.

Выслушав главу района, участники встречи принялись за бурное обсуждение темы собрания. Предложений для положительных перемен и улучшения качества жизни кайтагцев было озвучено много. В основном они касались сфер социально-экономического характера. Кто-то внес предложение по ремонту и асфальтированию внутрисельских дорог, кто-то добавил, что и райбольница нуждается в капитальном ремонте и обеспечении лекарственными средствами, была также затронута тема нехватки детских садов, улучшения качества электроснабжения, прокладки канализационных сетей, поддержки предпринимателей, молодых семей и тд. Помимо данных вопросов, касающихся района, был озвучен вопрос целесообразности постройки в республике ледового дворца, наличие которого поспособствует развитию зимних видов спорта в регионе.

Затем Алим Темирбулатов подчеркнул, что все озвученные в ходе встречи предложения в обязательном порядке будут направлены в Минэкономики РД для их дальнейшего рассмотрения и продвижения.

В завершение встречи, глава добавил, что после проведения анализа поступивших предложений в ходе первого этапа, сформированный перечень самых популярных из них, будет представлен министерством для онлайн-голосования во втором этапе, который продлится до 11 февраля текущего года, а затем и в третьем, после завершения которого перечень прошедших в голосовании приоритетных идей будет направлен руководству Республики Дагестан для принятия заключительного решения.