Жители Буйнакска поделились своим мнением, относительно использования гранта в размере 1,2 млрд. рублей

Победительница кадрового конкурса «Мой Буйнакск» Татьяна Кузнецова, в беседе с нашим изданием, предложила создать многофункциональный центр для развития и поддержки туризма на территории города Буйнакска. В рамках этого, она предложила обустроить детский парк для отдыха матерей с детьми рядом с многофункциональным центром. Также она предложила совместно с инвесторами построить современный гостиничный комплекс по уникальному проекту, для привлечения и времяпровождения туристов. В новом комплексе предусмотреть экскурсионный базис для выезда по разработанным маршрутам. Свои предложения в развернутом виде она направила в Минэкономразвития РД.

Напомним, что первый этап продлится до 22 января.

Все заинтересованные лица могут представить свои предложения с обоснованием их целесообразности следующим образом: — заполнить онлайн-форму (ссылка доступна на сайте Минэкономразвития РД) ⠀ — отправить на электронную почту Этот адрес электронной почты защищён от спам-ботов. У вас должен быть включен JavaScript для просмотра. или Этот адрес электронной почты защищён от спам-ботов. У вас должен быть включен JavaScript для просмотра. (с указанием ФИО и краткого описания предложения (в теме письма необходимо указать «Предложения по расходованию гранта») ⠀ -оставить отклик на официальных страницах Минэкономразвития РД в социальных сетях (Instagram, Facebook). ⠀

По завершении первого этапа будет проведен анализ поступивших предложений и сформирован перечень популярных предложений (не менее 5 по каждому направлению) по отраслевым направлениям, который будет представлен для онлайн-голосования. Второй этап продлится до 11 февраля 2020 года. ⠀ При формировании перечня популярных предложений будет учитываться социально- экономический эффект от их реализации, требования законодательства о разграничении полномочий между публично-правовыми образованиями, а также использование возможностей имеющихся инструментов и ресурсов. ⠀ На третьем этапе перечень приоритетных предложений (не менее 3х предложений по каждому направлению) по итогам онлайн-голосования будет направлен руководству республики для принятия решения.