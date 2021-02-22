Афганская война, длившаяся 9 лет 1 месяц и 18 дней, явилась самой кровопролитной после Великой Отечественной войны. В этих событиях приняли участие более 3-х тысяч дагестанцев, в том числе 78 табасаранов.

Воины-интернационалисты, прошедшие Афганистан, живут и работают среди нас. Они-наши герои и наша гордость. Они, безусые юнцы, волею судьбы оказавшиеся вдали от Родины, доказали в очередной раз, что дагестанцы - достойные и верные сыны Родины.

К сожалению, не все вернулись домой с той войны. 141 сыновей Дагестана сложили свои головы в горах и провинциях Афганистана. Двоих своих сыновей лишился и Табасаран. Мой рассказ - об одном из них, Исмаиле Седировиче Исмаилове.

Исмаил Седиров родился в 1960 г. в селе Ерси Табасаранского района. Он, как и все его сверстники, беззаботно рос, окончил школу и мечтал стать военным или врачом.

Когда Исмаилу исполнилось 20 лет, его призвали на службу в Вооруженные Силы СССР. Это произошло 22 апреля 1980 года.

В своем письме родным из Литвы, где он служил, Исмаил написал: «Сюда, в ВДВ, я попал по своему желанию и выбору. Здесь мне очень нравится, думаю, что после этой школы жизни будет легче, стану чувствовать себя увереннее и свободнее. Попал в разведгруппу, правда, очень трудно, требования жесткие, но я терплю. Нас здесь обучают всем правилам современной войны, занимаемся самбо, карате, легкой атлетикой, особенно прыжками с парашютом, учимся водолазному делу...».

По окончании службы в армии Исмаил хотел поступить в военное училище, но судьба распорядилась по другому .

В 1980 году в ноябре для выполнения задания Советского Союза в составе ограниченного контингента советских войск Исмаил Исмаилов был направлен в Афганистан, где шла гражданская война.

10 января 1981г. он пишет письмо другу Багаутдину, в котором сообщает: «Мы уничтожили в 5 кишлаках 68 душманов».

В апрельском письме Багаутдину Исмаил сообщал об ухудшении ситуации: «Банды мятежников поднялись в горные районы, и почему-то их становится все больше и больше, вооружаются современным оружием. В центральных городах, где расположены наши войска, все банды уничтожены и населению стало легче жить».

Родные хотели, чтобы он приехал в отпуск.

«Зачем мне отпуск, когда полгода остается служить? Я не приеду, какая бы ни была причина», - написал родителям в своем письме Исмаил Седирович.

Он не хотел приезжать на время к родным, чтобы потом снова возвращаться в пекло войны. Но у судьбы свои планы. Это уже не зависело от него.

В ноябре 1981 года Исмаил Седиров сопровождал прах однополчанина, своего друга Абаса Исрафилова (посмертно присвоено звание Героя Советского Союза) из Белиджи и еще одного погибшего солдата из Харькова. Только сутки провел он с родными, успел поклониться могиле деда и вернулся в свою роту. И снова боевые действия: разведка в горах, бессонные ночи на улицах Кабула.

Вот уже год, как он служит в Афганистане. За это время ни разу не коснулась его душманская пуля. Но смерть подкралась к нему страшно нелепым образом в новогоднюю ночь 1982 года. В этот день он был дежурным роты. Во время обхода душманы напали на него и нанесли 8 ножевых ранений.

Из письма его друга Багаутдина:

«…Исмаила отличало высокое чувство долга и исключительная честность, добросовестность, верность воинской присяге при выполнении интернационального и патриотического долга. Исмаил был искренним товарищем. Он всегда был готов прийти на помощь и словом, и делом».

Похоронили мужественного парня рядом с дедом в родном селе Ерси. Служить ему оставалось всего пару месяцев...