В Минтруда назвали 10 главных социальных событий в Дагестане

Гуманитарная помощь в период пандемии

В целях оказания поддержки граждан пожилого возраста, инвалидов и граждан, отнесенных к группе риска, а также семей, попавших в трудную жизненную ситуацию, Минтрудом Дагестана создан единый многоканальный колл-центр для консультирования граждан по вопросам социальной поддержки в период пандемии коронавирусной инфекции (COVID- 19). За период ограничительных мер введенных в Республике было обработано около 40 тыс. звонков, большая часть из которых, были заявки на оказание гуманитарной, продуктовой помощи. Также для оказания адресной гуманитарной помощи населению, Министерством труда совместно с республиканскими благотворительными фондами создан единый реестр остро нуждающихся граждан.

Для оказания помощи нуждающимся гражданам, Министерством труда и социального развития Дагестана был создан единый логистический центр гуманитарной помощи на базе АО «Керамогранит Дагестан», в функции которого входил прием, фасовка и доставка продуктовых наборов.

Поадресная доставка продуктовых наборов осуществлялась по заявкам граждан, оставленным в колл-центре и по списку состоящих на учете в едином реестре нуждающихся граждан республики среди которых малоимущие и многодетные семьи, инвалиды и одиноко-проживающие граждане.

На 1 августа 2020 года логистическим центром, благотворительными фондами «Инсан», «Чистое сердце» и «Надежда», а также при активной (финансовой и продуктовой) поддержке меценатов, была оказана помощь в виде продуктовых наборов 230 тысячам граждан.

Также, в рамках общероссийской акции взаимопомощи «Мы вместе» в 2020 году подведомственные учреждения Минтруда РД совместно с благотворительным фондом «Живи и дари жизнь другим», организовали доставку 32975 продуктовых наборов в 52 муниципальных образования для следующих категорий: ветераны ВОВ, ветераны тыла, инвалиды 1-й группы, лица у которых на попечении несовершеннолетние дети, малоимущие, достигшие возраста 65 лет и старше.

Работу по оказанию благотворительной помощи обеспечили более 4,3 тыс. социальных работников Минтруда РД с привлечением более 1,5 тыс. волонтеров Минмолодежи РД, а также представителей благотворительных фондов и общественных организаций.

Открытие швейной мастерской для незрячих

В целях создания условий для социальной реабилитации женщин с инвалидностью по зрению 2 и 3 группы, в 2020 году на средства гранта Минтруда Дагестана, общественная организация «Молодые инвалиды» открыла в Махачкале социальную творческую мастерскую «ЗИГ-ЗАГ» по обучению швейному делу с организацией последующего трудоустройства.

Трехмесячный курс обучения прошли 8 слепых и слабовидящих представительниц Всероссийского общества слепых Махачкалы и Каспийска, 7 из них по окончанию обучения трудоустроены.

Пройденный курс обучения стал хорошим стимулом для дальнейшего творческого и профессионального роста участников проекта. Женщины с ОВЗ научились изготавливать востребованные на потребительском рынке изделия, освоили современные технологии работы с разными видами техники и ткани, изучили тенденции модной индустрии.

Реализация мер по снижению напряженности на рынке труда в период пандемии В 2020 году, в специально разработанной Министерством труда и социального развития Дагестана Антикризисной программы, направленной на снижение напря­женности на рынке труда, приняло участие 2,8 тысяч человек из 91 предприятия республики. Общий объем предусмотренных средств составил более 68,2 млн. рублей.

С 64 из них заключены договоры о предоставлении субсидии на организацию общественных работ для 1,7 тыс. безработных и ищущих работу граждан на общую сумму 38,1 млн. руб.

Кроме того, в целях предотвращения увольнения работников с предприятий, испытывающих временные финансовые затруднения и оказания материальной поддержки работникам, находящимся под риском увольнения, с оставшимися 27 предприятиями республики, заключены договоры на организацию временной занятости 1,1 тыс. работников на общую сумму – 30,1 млн. рублей.

В числе основных направлений выполняемых общественных работ – проведение сельскохозяйственных мелиоративных работ (600 чел.), заготовка, переработка и хранение сельскохозяйственной продукции (270 чел.), озеленение и благоустройство территорий населенных пунктов (142 чел.), ремонт и содержание дорог, прокладка канализационных и др. коммуникаций, строительство (374 чел.) и др. Реализация мер социальной поддержки населения в период пандемии COVID-19 в 2020 году.

В прошедшем году Министерством труда и социального развития Дагестана проведена огромная работа по оказанию дополнительных мер социальной поддержки населения в виде выплат пособий на детей от 3 до 7 лет, выплат пособий по безработице и доплаты безработным родителям на каждого ребенка до 18 лет.

Так, 2020 году количество семей получивших выплаты пособий на детей от 3 до 7 лет составило около 170 тысяч, на общую сумму около 13 млрд. рублей.

Пособия по безработице в прошлом году получили 195 646 безработных, из них 87 760 человек получили дополнительную выплату на 195 922 детей в возрасте до 18 лет в сумме 3 тыс. руб. на каждого ребенка. Общая сумма выплаченных пособий по безработице и дополнительных выплат на детей в 2020 году составила более 3,5 млрд. рублей.

Выплаты на Первенца в 2020 году получили более 137 тысяч семей Дагестана на общую сумму около 4 млрд. рублей. Организация обсервации приезжих граждан в период пандемии

С июня 2020 года в целях предотвращения распространения коронавирусной инфекции, Министерством труда совместно с МЧС по РД проведена работа по обеспечению обсервации приезжих в республику граждан. Так, за отчетный период, 4 пункта обсервации: Лечебно - оздоровительные комплексы «Леззет», «Одиссей», «Дельфин», «Талги», за 14 смен обеспечили изоляцию 5 505 граждан. Отметим, что каждая смена длилась 14 дней.

Бесплатное обучение граждан в рамках нацпроекта «Демография»

В 2020 году в Дагестане, как и во всех субъектах РФ были реализованы мероприятия федерального проекта «Старшее поколение» национального проекта «Демография» направленные на обеспечение конкурентоспособности и трудо-занятости граждан предпенсионного возраста.

Так, за прошедший год профессиональное обучение и дополнительное профессиональное образование получили 218 граждан в возрасте 50-ти лет и старше, а также лица предпенсионного возраста.

Кроме того, в рамках федерального проекта «Содействие занятости женщин - создание условий дошкольного образования для детей в возрасте до трех лет» национального проекта «Демография», удалось пройти профессиональное обучение и получить повышение квалификации 70 женщинам, находящимся в отпуске по уходу за ребенком в возрасте до трех лет. Данная программа направлена на повышение конкурентоспособности женщин на рынке труда и их профессиональной мобильности, что обеспечит возможность совмещать трудовую занятость с семейными обязанностями. Продолжительность образовательных программ по двум направлениям составила до трех месяцев. Обучения осуществлялось по очной, очно-заочной формам обучения, проводились курсовые (групповые) и индивидуальные занятия. При реализации образовательных программ применялись формы электронного обучения и дистанционных образовательных технологий. Незанятым гражданам, проходящим обучение, на период учебы ежемесячно выплачивалась стипендия, расчетный размер которой равен установленному минимальному размеру оплаты труда (12 130,0 рублей в месяц).

По итогам обучения участники программы получили специальности: Оператор ЭВМ, Повар, Кондитер, Швея, Электрогазосварщик, Садовод, Бухгалтер, Парикмахер, Электрик, Младшая мед. сестра, Основы фин. грамотности, Менеджер, Слесарь по ремонту автомобилей, Социальный педагог, Плотник, Слесарь-электрик, Штукатур, Слесарь-сантехник, Учитель начальных классов, Учитель географии и другие.

При этом из числа обученных граждан указанных категорий сохранили занятость или трудоустроены 203 гражданина старшего поколения и 59 женщин, имеющих малолетних детей. Конкурс молодых специалистов «Я профессионал»

Министерство труда и социального развития Республики Дагестан совместно с Дагестанским кадровым центром, уже второй год координирует конкурс молодых специалистов «Я – профессионал».

Целью Конкурса является отбор перспективных молодых специалистов до 25 лет для их профессионального развития и возможного трудоустройства в Республике Дагестан.

С 1 августа 2020 года был дан старт второму Конкурсу. Было получено 212 заявок на участие. Первый этап конкурса состоял из тестирования способностей по успешному развитию человека в компании.

Во второй этап конкурса – «Собеседование» - прошли 32 конкурсанта. По итогам первого и второго этапа конкурса молодых специалистов «Я-Профессионал» 2020 года были отобраны 25 победителей, которые были отмечены дипломами победителей и памятными призами. В данный момент рассматривается возможность их дальнейшего трудоустройства.

Чемпионат «Молодые профессионалы» WorldSkills Russia 2020 год

В 2020 году в Республике Дагестан прошел V Региональный чемпионат «Молодые профессионалы» (WorldSkills Russia) по 50 компетенциям. 26 компетенций были представлены в основной возрастной группе (16-22 года), 10 компетенций в юниорской (до 16 лет), 3 компетенции «Навыки мудрых» (50+) в возрастной группе старше 50 лет и 11 компетенций стали презентационными.

В связи с распространением COVID-19, отборочные соревнования к Финалу VIII Национального чемпионата проходили в очно-дистанционном формате. Республика Дагестан была представлена в 16 компетенциях. По итогам Отборочных соревнований в Финал VIII Национального чемпионата представители Дагестана прошли по 7 компетенциям: «Предпринимательство», «Эксплуатация сельскохозяйственных машин», «Технологии моды», «Дошкольное воспитание», «Физическая культура, спорт и фитнес», «Медицинский и социальный уход», «Медицинский и социальный уход» (юниоры), и по 23 компетенциям получившим право участвовать в Финале напрямую, минуя Отборочный турнир.

Финал VIII Национального чемпионата «Молодые профессионалы» (WorldSkills Russia) 2020 года в Кемеровской области в дистанционно-очном формате. Сборная команда Республики Дагестан из 32 человек приняла участие в 25 компетенциях. По итогам Финала команда Республики Дагестан завоевала одну серебряную медаль, одну бронзовую медаль и шесть медальонов.

Обеспечение жильем инвалидов, Афганцев, чернобыльцев и вдов ветеранов в 2020 году. В прошедшем году Министерству труда и социального развития Республики Дагестан удалось обеспечить свидетельствами на жилье 83 ветерана боевых действий в Афганистане на общую сумму более 91 млн. рублей.

Также свидетельства на безвозмездную субсидию на приобретение жилья получили 122 инвалида и семьи, имеющие детей инвалидов на общую сумму более 67 млн. рублей. В 2020 году удалось улучшить жилищные условия и 67 участникам ликвидации последствий катастрофы на Чернобыльской АЭС. Социальную выплату на приобретения жилья на общую сумму более 22 млн. рублей в 2020 году получили и 21 вдова ветеранов Великой Отечественной войны. Благотворительные и социальные акции проведенные Министерством труда в 2020 году. В 2020 году Министерством труда и соцразвития Дагестана проведена 31 социальная, благотворительная акция, направленная на поддержку малоимущих, многодетных семей, инвалидов и граждан, оказавшихся в сложной жизненной ситуации.

Благотворительная акция «День пожилых» позволила оказать материальную помощь в виде продуктовых наборов пожилым гражданам, состоящим на учете в социальных комплексных центрах Минтруда.

Акция «Собери ребёнка в школу» позволила обеспечить около тысячи первоклашек из малоимущих и многодетных семей портфелями, канцелярскими принадлежностями и школьной формой.

В рамках Новогодней благотворительной акции сладкие подарки получили все дети находящихся на попечении учреждений Минтруда.

«Онлайн-выставка рисунков слепых и слабовидящих детей» приуроченная ко дню инвалида прошла на страницах Минтруда в социальных сетях.

В Конкурсе рисунков и поделок ко дню матери, приняли участие 140 работ детей из реабилитационных центров и центров социального обслуживания, из 35 муниципальных образований республики. Победители и призёры второго этапа республиканского конкурса детских рисунков и поделок получили в подарок планшеты и смартфоны.

Ко Дню защиты детей во всех учреждениях Минтруда в городах и районах республики, прошли праздничные благотворительные акции с вручением подарков.

Доброй традицией Минтруда стало проведение ежегодной акции по сдаче крови приуроченной ко Дню донора.

Проведение благотворительной, социальной акции приуроченной ко Дню матери, позволило обеспечить многодетных матерей из малоимущих семей праздничными продуктовыми наборами.

К международному дню слепых Министерством труда был организован – товарищеский футбольный матч, между сборной командой по мини-футболу общества слепых и слабовидящих и сборной командой из представителей общественных организаций, спортсменов и блогеров. Для обеспечения равных условий игры, на одну из команд были надеты непроницаемые повязки, что бы погрузить в мир людей с особенностями по зрению. Подобные мероприятия это часть проекта Минтруда Дагестана, нацеленного на развитие творческого и спортивного потенциала особенных людей и их социальную адаптацию. Игроки с ОВЗ получили в подарок от спонсоров беспроводные наушники и портативное зарядное устройство

Третий год в преддверии начала отопительного сезона Министерством труда совместно с представителями Газпром Газораспределение проводится благотворительная акция по устранению нарушений в отопительных приборах, установленных в малоимущих и многодетных семьях. С наступлением холодов для работников социальной сферы, наступает особенно тревожный период. К сожалению, ежегодно из-за неисправности отопительных приборов и газовых систем водонагрева случаются трагедии, и данная категория граждан в этот период наиболее уязвима. Также в целях безопасности подопечных Минтруда, совместно с МЧС, проводится бесплатная установка противопожарных систем в жилье наиболее малоимущих семей, где проживают шесть и более детей.