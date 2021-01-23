В Дагестане создана Комиссия при Главе по увеличению доходной части консолидированного бюджета республики

В Дагестане образована Комиссия при Главе Дагестана по увеличению доходной части консолидированного бюджета республики.

Руководителем комиссии назначен Первый заместитель Председателя Правительства РД Нюсрет Омаров, заместителем председателя Комиссии - министр экономики и территориального развития Республики Дагестан Руслан Алиев.

Также в состав вошли представители Администрации Главы и Правительства региона.

О том, что входит в задачи Комиссии можно прочитать перейдя по ссылке

В задачи Комиссии входит:

а) обеспечение согласованных действий органов исполнительной власти РД, территориальных органов федеральных органов исполнительной власти и органов местного самоуправления в решении вопросов, связанных с увеличением поступлений в консолидированный бюджет РД установленных законодательством налогов, сборов и других обязательных платежей в государственные внебюджетные фонды, развитием налогооблагаемой базы республики;

б) оказание методической помощи органам МСУ в организации работы по увеличению доходной части местных бюджетов, расширению налогооблагаемой базы;

в) разработка предложений но укреплению налоговой и бюджетной дисциплины, сокращению задолженности по налоговым платежам, улучшению собираемости налогов;

г) выявление резервов роста доходов консолидированного бюджета РД , в том числе за счет уплаты земельного налога;

д) усиление контроля и содействие в реализации мероприятий по снижению недоимки по платежам в консолидированный бюджет РД;

е) подготовка предложений по реализации па территории рд мероприятий, направленных на выявление и постановку на учет всех субъектов экономической деятельности, в том числе осуществляющих производственную деятельность в «тени», выявление неучтенных доходов отдельных категорий налогоплательщиков, оказывающих строительные, транспортные, риелторские и посреднические услуги, получающих незадекларированные доходы за фактически выполненные работы и оказанные услуги;

ж) проведение информационно-разъяснительной работы с населением, субъектами малого и среднего предпринимательства через СМИ.