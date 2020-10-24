Врио Главы Дагестана Сергей Меликов поручил главам администраций Махачкалы и Каспийска в кратчайшие сроки подготовить концепции развития обоих городских округов. О проблемах в градостроительной сфере двух крупных дагестанских городов говорили сегодня на заседании Совета по градостроительству при Главе республики.

Открывая мероприятие, Сергей Меликов подверг критике архитектурный облик Махачкалы и Каспийска: не созданы комфортные условия для проживания и досуга горожан, есть много проблем в части инфраструктуры, вызывает множество вопросов «пестрая реклама», особенно в столице. Врио Главы Дагестана в этой связи заявил о необходимости навести порядок в городской среде. Позже, отметил он, аналогичный анализ предстоит провести и по другим городам Дагестана. Меликов подчеркнул, что, не решив эти первостепенные задачи, нельзя говорить ни о развитии туризма, ни об инвестиционной привлекательности республики.

В рамках заседания Совета были заслушаны доклады руководителей Махачкалы и Каспийска.

Предваряя выступление мэра дагестанской столицы, Сергей Меликов подчеркнул, что сегодня перед республикой, в том числе Махачкалой, стоят большие задачи, для решения которых необходимы ускоренные процессы. «Нам сегодня надо работать по принципу: “увидел – убрал”, “увидел – заменил”, а иначе мы с этим безобразием никогда не разберемся. Это касается всех глав муниципальных образований», – подчеркнул врио руководителя Дагестана.

Мэр Махачкалы Салман Дадаев со своей стороны заявил, что город сегодня оказался в некой «градостроительной ловушке». Он напомнил, что в определенный период столица развивалась хаотично, бессистемно, не имея градостроительного планирования и регулирования. Наибольший урон, по мнению градоначальника, городской среде был нанесен в 2015-2017 годах, когда беспорядочная застройка привела к тому, что сформировался отрицательный архитектурный облик города.

Дадаев заметил далее, что в этот период ввод жилья составил свыше 600 тысяч квадратных метров, еще столько же было построено без исходно-разрешительной документации. «Все это привело к тому, что у нас сформировался бессистемный архитектурный облик, который сегодня абсолютно не радует наш глаз. В начале 2019 года нами был приостановлен процесс выдачи разрешения на строительство многоквартирных домов, а также ограничен процесс выдачи разрешения на строительство коммерческих и иных объектов. Кроме того, был проведен анализ существующей ситуации, который выявил два пласта проблем: нормативный и инфраструктурный», – рассказал мэр Махачкалы.

Для того чтобы изменить ситуацию, продолжил Салман Дадаев, подготовлены новые правила благоустройства Махачкалы, которые в настоящее время проходят стадию согласования. Данные правила предусматривают формирование внешнего вида фасада наружных конструкций и сооружений; проектирование, строительство, прокладку наружных сетей; проектирование, размещение и содержание элементов благоустройства; организацию освещения территории муниципального образования; организацию пешеходных пространств, в том числе дворов, аллей и других общественных пространств и т.д.

Кроме того, по словам руководителя города, ведется работа по подготовке документов градостроительного планирования, которые в настоящее время являются факторами сдерживания, а не развития. В рамках этого проекта администрацией Махачкалы ведется работа по подготовке плана благоустройства, на основании этого и других документов позже появится новый генеральный план города.

Дадаев отдельно остановился на инфраструктурных проблемах города. В частности, было отмечено, что «в результате негативного влияния резкого роста строительства» часть инфраструктуры Махачкалы перестала обеспечивать потребности города. Более того, имеющаяся инфраструктура рассчитана на 350-380 тысяч человек, сегодня же в городе, по официальным данным, проживает 730 тысяч человек, а по факту – более миллиона. Все это в конечном итоге привело к тому, что город имеет отрицательный дебет по всей инфраструктуре, не хватает воды, мощностей электроснабжения.

В рамках обсуждения был дан ряд поручений, в том числе в части обучения специалистов в сфере градостроительства. «Надо отработать перспективный план работы, надо уже решать проблемы. Ну, должен быть у людей свет в конце туннеля, сейчас этого света нет!» – заявил в этой связи Сергей Меликов.

О ситуации в градостроительной деятельности в Каспийске доложил врио главы города Загирбек Таибов.

Было отмечено, что для города ввиду его географического расположения вблизи столицы, аэропорта «Уйташ» и главных транспортных магистралей состояние архитектурного облика и вопросы комплексной застройки приобретают значимый характер.

В декабре 2019 года утверждены изменения в генеральный план Каспийска», которые направлены на совершенствование функционального зонирования территорий городского округа. В результате изменений образованы функциональные зоны для Детской многопрофильной реабилитационной больницы и новой производственной территории «Тенглик» для размещения резидентов ТОСЭР; новая парковая зона в южной части города; созданы новые жилые районы, а также внесены изменения функционального зонирования территорий для более эффективного использования правообладателями земельных участков. Начата подготовка разработки мастер-плана набережной города.

Разработаны местные нормативы градостроительного проектирования. Утверждены схемы санитарной очистки города и установки нестационарных торговых объектов и Правила благоустройства территории городского округа.

Представитель администрации Каспийска далее сообщил, что за прошлый год в городе введено в эксплуатацию 210 тысяч квадратных метров жилого фонда, в этом году планируется сдать 215тысяч. «К сожалению, имеет место несвоевременная выдача разрешений на строительство. Во многих случаях это связано с тем, что застройщики несвоевременно представляют полный пакет документов. Кроме того, при выдаче разрешений на ввод в эксплуатацию мы обязательно требуем, чтобы они благоустроили дворовые и прилегающие территории», – пояснил докладчик.

Для более комфортного и благоприятного проживания граждан на территории Каспийска и улучшения архитектурного облика города, согласно утвержденному генеральному плану, осуществляется постепенный вывод производственных территорий из центральной части города. Кроме того, при планировании новых микрорайонов были предусмотрены магистральные автомобильные дороги с возможностью устройства прогулочных аллей и элементами благоустройства – озеленением, малыми архитектурными формами.

В рамках программы «Формирование комфортной городской среды» нацпроекта «Жилье и городская среда» в городе благоустраиваются 12 дворовых и 3 общественные территории.

По поручению Президента реализуются проекты для комфортного проживания семей военнослужащих и жителей города Каспийска. В рамках реализации федеральных программ строятся 2 школы по 500 ученических мест и 3 детских сада на 250 мест, а также планируется строительство школы на 1 224 ученических места в МКР 8, пристройки к СОШ №2 на 300 ученических мест, а также 6 детских садов в среднем на 250 мест.

Также подготовлены предложения по реконструкции очистных сооружений – рекультивации озера «Рыбье» и завершение строительства канализационной насосной станции в районе «Хазар». Ведется проектирование дополнительного корпуса Центральной городской больницы на 140 койко-мест, здания скорой помощи и других объектов.

Говоря о размещении рекламных баннеров, Таибов подчеркнул, что этому вопросу придается огромное значение, так как речь идет о формировании современного архитектурного облика города. «Нами было демонтировано 110 рекламных конструкций. Мы их рассматриваем не только как источник дохода в бюджет, но и как направление в работе по информированию населения», – заметил в этой связи представитель Каспийска.

В рамках обсуждения Сергей Меликов подверг критике состояние городской набережной, заявив, что там не созданы комфортные условия для досуга горожан, нет нормального освещения.

В этой связи было отмечено, что городской парк будет приведен в надлежащий вид, по новой схеме размещены социальные и торговые объекты, появятся новые места отдыха – парки, скверы. Что касается освещения улицы Халилова, то здесь завершается установка столбов, осветителей. Вопрос будет полностью решен в ближайшие дни, заверил представитель Каспийска.

По итогам обсуждения врио Главы Дагестана поручил подготовить соответствующую концепцию развития по обоим городам, а также поставил перед их руководителями ряд задач с указанием конкретных сроков исполнения.