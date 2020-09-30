Студенты ДГИ – победители международного молодёжного проекта «I_remember»

Впервые в данном проекте Дагестан представляли студенты Дагестанского гуманитарного института: Шахбан Магомедов, Айшат Абдулатипова, Саида Джаватханова, Абдусалам Хизриев и Саидафанди Омаров.

Выступления ребят были вынесены отдельным онлайн-семинаром «Collecting memories», на котором они не только выступили с докладами о своих исследованиях на тему «Великая Отечественная война» и рассказали о своём опыте, но и представили Дагестан. Подготовка велась несколько месяцев и включила в себя работу с архивными данными, фоторепортажи, интервью.

Студенты ДГИ получили самые высокие оценки со стороны экспертов. В частности, Гульнази Шамхалова, историк, научный руководитель группы, отметила: «Студенты не только отлично выступили по темам докладов, но и представили Дагестан на высоком уровне. В ходе обсуждения ребята ответили на ряд вопросов, касающиеся и актуальной ситуации в Дагестане».

«Спасибо, дорогие студенты, за очень интересные работы по культуре памяти. Здесь следует особо отметить высокий уровень студентов из Дагестана в проекте «Collecting memories», – подчеркнула Штефани Штайнбауер, руководитель проекта.

Андреа Хеллер, руководитель общества по интернациональным связям: «Мы очень благодарны участникам из Дагестана за их прекрасные выступления! Мы можем многому научиться друг у друга и, таким образом, возможно, также способствовать лучшему взаимопониманию между народами Мы также очень и очень благодарны за поддержку и ректору ДГИ Магомеду Гаджидадаеву».

Отметим, что в этом году в проекте участвовали 16 стран мира, среди них Япония, Франция, Мексика, США, Греция, Израиль и др. Из более 130 юношей и девушек студенты ДГИ прошли данный этап и уже в 2021 году их ждёт поездка в Германию, где они также представят Россию и Дагестан на самом высоком уровне.

О проекте:

Международные молодёжные встречи (IJB Дахау) направлены на работу с молодёжью всего мира по вопросам исторической и коллективной памяти. Его темой является Вторая мировая война, история национал-социализма, холокост.

Проект «I_remember» демонстрирует, как совместная память может работать на данные темы, её влияние на современное обществе. В этом году проект проводился как дигитальная лаборатория «I_remember – дигитальная лаборатория памяти». Посредством различных методов и средств, таких как онлайн-семинары, видео, аудио записи, социальные сети и работа в прямом эфире, рассказы, доклады и дискуссии по вышеупомянутым темам дидактически контекстуализируются и передаются интернациональной аудитории – участникам IJB Dachau 2020 и всем интересующимся.

Данный проект был учрежден и организован для молодых людей со всего мира и проводится с 1983 года. За всю историю впервые в его работе приняли участие студенты из Дагестана.