ЗАМАНА - Ежегодное межсекторальное исследование «Индикаторы здорового администрирования»

Ежегодное межсекторальное исследование «Индикаторы здорового администрирования»

Автор
25 сентября, 2020. Пятница 13:03

Главная цель исследования:

Ежегодное межсекторальное исследование «Индикаторы здорового администрирования»
Информация

-выявить актуальные проблемы управления в организациях некоммерческого, коммерческого и государственного секторов экономики

-определить составляющие организационного «здоровья» процесса администрирования


Миссия исследования:

- привлечь внимание общественности к социально значимым проблемам государственного и корпоративного управления;
- выстроить экспертно-аналитическую сеть (стратегические коммуникации) для обеспечения перспективного взаимодействия практико-ориентированных деятелей вузовской и академической управленческой науки с научно-ориентированными представителями делового и экспертного сообществ;
- развивать экспертно-аналитические исследования, направленные на обобщение практики администрирования и выявление резервов совершенствования процессов администрирования в государственных и муниципальных структурах, общественно значимых хозяйствующих субъектах и других коммерческих организациях, общественных объединениях и прочих некоммерческих организациях, руководствуясь миссиями Московского университета, признавая общественную значимость их надлежащей реализации, а также способствуя популяризации международного рейтинга университетов «Три миссии университета».

Целевая аудитория исследования: руководители организаций, руководители функциональных и (или) структурных подразделений, помощники (советники) руководителей, управленческие эксперты и специалисты по основному месту работы.

Метод: 

-онлайн-опрос

-глубинные интервью (вводятся в 2019-2020 гг.)

Данные, собранные в ходе опроса, будут использованы исключительно в обобщенном виде на условиях конфиденциальности респондентов.

 

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Юсупов Арсен Газимагомедович
 
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взяты из открытых источников
 

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