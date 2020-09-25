ЗАМАНА - Налоговик, вымогавший деньги у рыночного торговца в Хасавюрте, приговорен к штрафу

Налоговик, вымогавший деньги у рыночного торговца в Хасавюрте, приговорен к штрафу

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25 сентября, 2020. Пятница 10:43
Налоговик, вымогавший деньги у рыночного торговца в Хасавюрте, приговорен к штрафу

Суд признал виновным в мошенничестве, совершенном с использованием служебного положения (ч. 3 ст. 159 УК РФ), заместителя начальника оперативного отдела оперативного управления межрайонной инспекции ФНС России № 17 по Дагестану Сайдахмеда Саидбегова. Он наказан штрафом.

Налоговик, вымогавший деньги у рыночного торговца в Хасавюрте, приговорен к штрафу
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По версии следствия, в апреле 2018 года Саидбегов при проверке рынка в Хасавюрте установил, что двое торговцев занимаются предпринимательской деятельностью без регистрации. Торговые точки по требованию налоговика были закрыты. Одному из торговцев Саидбегов заявил, что его задолженность по налогам в размере 120 тысяч рублей он погасил за свой счет и теперь тот должен ему эту сумму.

Потерпевший обратился в правоохранительные органы с заявлением о вымогательстве. В сентябре 2018 года Саидбегов был задержан сотрудниками республиканского управления ФСБ и полицейскими в служебном кабинете при передаче ему 80 тысяч рублей.

«Приговором суда Саидбегову назначено наказание в виде штрафа в размере 300 тысяч рублей», – сообщила пресс-служба республиканского управления Следственного комитета России.

 

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