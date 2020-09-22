В Махачкале обсудили причины обмеления озера Ак-Гель

Общественные слушания на тему «Причины обмеления озера Ак-гель и пути решения проблемы» состоялись сегодня в Махачкале, пишет РИА "Дагестан".

Председатель Общественной палаты РД Абдулмуъмин Ибрагимов отметил важность обсуждаемой проблемы: «Эта проблема уже поднималась на разных этапах десятки лет тому назад. Общая площадь озера, по одной информации составляла 200 га, по другой – 135 га. В настоящее время есть утверждение, что фактически водная площадь составляет всего лишь 85 га.

В этой связи общественники республики обратили внимание на данную проблему. По оценкам специалистов, уровень поверхности воды упал на 2-3 метра. Общественность и граждане обеспокоены возможностью ухудшения экологической ситуации, вплоть до исчезновения уникального озера».

По словам выступающего, Общественной палатой были направлены запросы мэру Махачкалы, руководителю Ленинского района столицы, министру природных ресурсов региона с просьбой разъяснить ситуацию и видение решения проблемы.

«В ходе обсуждения данного вопроса было выяснено, что причиной обмеления озера Ак-Гель стало отсутствие поверхностного водосбора, хаотичная и активная застройка территории вокруг озера, из-за чего нарушен приток подземных вод», – проинформировал председатель ОП РД.

Он также сообщил, что главой Ленинского района Магомедом Алхасовым создана рабочая группа по спасению озера, заказана проектно-сметная документация по строительству водовода от КОРа до Ак-Гель.

Далее выступил зампредседателя ОП РД Сапарбейг Абдуллаев, который подробно рассказал об истории озера Ак-Гель. Он также отметил, что необходимо принимать срочные меры по недопущению обмеления озера.

«В 1996 году озеро было отнесено к особо охраняемым природным объектам. Спустя 2 года озеро стало особо охраняемым объектом. Однако в 2015 году Постановлением Правительства РД статус озера как особо охраняемого объекта был отменен», – подчеркнул Абдуллаев.

Он проинформировал, что для спасения озера Ак-Гель необходимо реализовать научно обоснованную, комплексную программу реабилитации данного озера и превратить его в зону отдыха горожан.

Затем в рамках встречи выступили ученые, эксперты и общественные деятели. Далее участники мероприятия направились на озеро для осмотра состояния водовода.