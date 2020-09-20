ЗАМАНА - Владимир Васильев наградил Почётными грамотами республики дагестанцев-победителей конкурса «Лидеры России»

Владимир Васильев наградил Почётными грамотами республики дагестанцев-победителей конкурса «Лидеры России»

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20 сентября, 2020. Воскресенье 00:36
Владимир Васильев наградил Почётными грамотами республики дагестанцев-победителей конкурса «Лидеры России»

Глава РД Владимир Васильев сегодня, 18 сентября, встретился с дагестанцами-победителями Всероссийского конкурса управленцев «Лидеры России – 2020».

Владимир Васильев наградил Почётными грамотами республики дагестанцев-победителей конкурса «Лидеры России»
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Впервые в истории конкурса сразу четверо дагестанцев одержали победу – Патимат Омарова, Вагаб Абдулхамидов, Хаджи-Мурад Абашилов и Алихан Аварский. Отметим, трое из них ранее победили в конкурсе управленцев «Мой Дагестан», проходившем в 2018-м году по инициативе Владимира Васильева, и впоследствии были назначены на ответственные должности.

 

Поздравив представителей региона с таким впечатляющим достижением, Глава Дагестана пожелал им дальнейших успехов и выразил надежду на совместную работу на благо республики. За победу в столь важном и сложном конкурсе все они также получили из рук руководителя региона Почётные грамоты РД.

 

Напомним, «Лидеры России – 2020» – флагманский проект президентской платформы «Россия – страна возможностей». Суперфинал конкурса проходил 6 и 7 сентября: участники решали реальные кейсы от партнеров конкурса, слушали лекции, участвовали в сессиях и встречах с наставниками и партнерами проекта. По итогам заслуженные награды получили 106 человек из 32 регионов России.

 

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