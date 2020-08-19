Владимир Васильев: «Цена вопроса высока - человеческие жизни и здоровье»

Владимир Васильев отметил, что сегодня в республике работают 276 комплексов автоматической фото и видеофиксации нарушений правил дорожного движения, которые напрямую влияют на дисциплинированность водителей, а соответственно снижают аварийность, сохраняя жизнь и здоровье людей. При этом Глава Дагестана указал, что все проблемные рабочие моменты надо решать, используя опыт регионов, где уже проработаны правовые механизмы решения возникающих вопросов. Далее с основной информацией выступил Первый заместитель Председателя Правительства РД Гаджимагомед Гусейнов, который сообщил, что были сложности в части финансирования рассылок почтовых уведомлений о совершённых административных правонарушениях, но уже найдены правовые механизмы решения в рамках действующего законодательства. Так между Правительством РД, ФКУ «Упрдор «Кавказ» и МВД России были подписаны Соглашения об информационном взаимодействии, кроме того, Правительство РД подписало соглашение и с МВД по РД в части обеспечения безопасности и правопорядка в республике. «Минтранс РД подписало соглашение с Почтой России в части обеспечения рассылки почтовых уведомлений, эти деньги в бюджете уже предусмотрены, а их распечатку и обработку будет проводить МЧС Дагестана через службу 112», - информировал Гаджимагомед Гусейнов. Со своей стороны, врио министра внутренних дел по РД Дмитрий Гутыря, заявил в целом о готовности обрабатывать информацию, поступающую со всех 276 автоматических комплексов. В целом работа проведена. Министр транспорта и дорожного хозяйства РД Ширухан Гаджимурадов дополнил сказанное, что на днях был подписан договор с почтой России на рассылку уведомлений. Также Владимир Васильев поинтересовался о том куда направляются штрафы за нарушение правил дорожного движения. Гаджимагомед Гусейнов отметил, что предполагаемый объём средств от работы камер составляет примерно 700 млн рублей, которые в первую очередь будут направлены на организацию безопасности дорожного движения (светофоры, расширение дорог, разделительные ограждения, современные системы управления дорожным движением и т.д.). «Мы можем получить около 700 млн рублей от штрафов, и что самое важное, потратить их на безопасность и комфорт на дорогах, создав при этом рабочие места. Благородная задача. Попрошу всех руководителей, по возможности начинать свой день с того, сколько рабочих мест можно создать. Сейчас мы с вами делаем всё, чтобы ещё и системно обеспечить порядок на дорогах», - сказал Глава Дагестана. Ближе к концу совещания Дмитрий Гутыря коротко доложил о текущей обстановке в части соблюдения правил дорожного движения в Дагестане: «По состоянию на 1 августа 2020 года зарегистрировано 763 дорожно-транспортных происшествия, в которых погибло 162 и ранено 1024 человека, что ниже, чем в аналогичном периоде 2012 года. Все целевые факторы, предусмотренные федеральной программой «Повышение безопасности дорожного движения в 2013 -2020 годах» достигнуты. В рамках «Майского Указа» Президента РФ Владимира Путина количество погибших при расчёте на 100 тысяч населения не должно превышать в Дагестане 360 человек в год. Благодаря работе комплексов, о которых мы сегодня говорили, думаю этот порог не будет превышен». «Те критерии Президента РФ, о которых вы говорили – постоянно сокращать гибель на дорогах, мы обязаны это выдерживать. Цена обсуждаемого вопроса высока - человеческие жизни и здоровье», - подчеркнул Владимир Васильев. В продолжение обсуждения был затронут вопрос количества станций технического осмотра рейсовых пассажирских автобусов, которых в республике на сегодня примерно 44. «Нам нужно увеличить количество подобных станций, что скажется не только на безопасности пассажиров, но и создаст дополнительные рабочие места. Все, кого это касается, возьмите на заметку», - резюмировал Глава Дагестана.