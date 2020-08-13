ЗАМАНА - В Каспийске обсудили вопросы промышленной кооперации в сфере дорожного строительства

В Каспийске обсудили вопросы промышленной кооперации в сфере дорожного строительства

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13 августа, 2020. Четверг 12:55
В Каспийске обсудили вопросы промышленной кооперации в сфере дорожного строительства

В конференц-зале АО «Завод «Дагдизель» прошло совещание кооперации местных промышленных производителей и подрядных организаций в сфере дорожного хозяйства республики. В нем приняли участие министр транспорта и дорожного хозяйства республики Ширухан Гаджимурадов, министр промышленности и торговли Батыр Эмеев, а также гендиректор завода Владимир Дудчак. Об этом РИА «Дагестан» сообщили в пресс-службе министерства транспорта и дорожного хозяйства РД.

В Каспийске обсудили вопросы промышленной кооперации в сфере дорожного строительства
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На данное мероприятие были приглашены порядка 40 руководителей дорожно-строительного комплекса и представители разных промышленных производителей. Собрание было уже 4 по счету в этом году, проходившее в таком формате.

Во время совещания отмечалась налаженность взаимодействия в поставке железобетонных изделий и мостовых сооружений, все это местного производства. Подрядчики выразили полную готовность поддержать местное производство и закупать продукцию у них. Основными плюсами данного решения стали сроки поставок и условия оплаты.

Совещание прошло в позитивном ключе, были достигнуты важные соглашения. Все участники сошлись во мнении, что нужно чаще проводить такие мероприятия.

 

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