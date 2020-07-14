ЗАМАНА - Хабиб Нурмагомедов на шестом месте в UFC по победным сериям

Хабиб Нурмагомедов на шестом месте в UFC по победным сериям

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14 июля, 2020. Вторник 13:50
Хабиб Нурмагомедов на шестом месте в UFC по победным сериям

Хабиб Нурмагомедов попал на 6-е место в рейтинге спортсменов UFC, имеющих внушительную победную серию в лиге, пишет РИА Дагестан.

Хабиб Нурмагомедов на шестом месте в UFC по победным сериям
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Нурмагомедов, чемпион UFC в легком весе, остается бойцом без единого поражения. В лиге у него 12 победных сражений. Хабиб дебютировал в UFC в 2012 году и одержал победы над такими бойцами как Камал Шалорус, Глейсон Тибау, Тьяго Таварес, Абель Трухильо, Пэт Хили. Рафаэл Дос Аньос, Даррелл Хорчер, Майкл Джонсон, Эдсон Барбоза, Эл Яквинта, Конор Макгрегор, Дастин Порье. Возглавляет топ-10 рейтинга лучших победных серий в UFC  Джон Джонс - 17 побед. Далее в рейтинге идут Андерсон Сильва - 16 побед, Жорж Сен-Пьер, Макс Холлоуэй,  Деметриус Джонсон - все по 13 побед,  Хабиб Нурмагомедов, Тони Фергюсон - оба по 12 побед,  Камару Усман, Хойс Грейси - оба по 11 побед, Аманда Нуньес - 10 побед.

 

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