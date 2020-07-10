«Открытый микрофон для молодых поэтов Северного Кавказа»

Поэты от 16 до 35 лет из субъектов Северо-Кавказского федерального округа могут принять участие в фестивале с произведениями собственного сочинения.

По итогам отборочных этапов будут отобраны 50 человек из всех субъектов СКФО для участия в фестивале. К оценке творческих способностей претендентов на участие в фестивале «Открытый микрофон для молодых поэтов Северного Кавказа» будут привлечены известные на Северном Кавказе прозаики, поэты, критики, представители редакций литературных журналов. Участие полностью оплачивается организаторами.

Прием заявок продлится до 31 августа 2020 года. Для того чтобы подать заявку на фестиваль, необходимо быть зарегистрированным на сайте «Росмолодежь».

Проект является одним из победителей грантового конкурса от Росмолодежи в рамках Молодежного образовательного форума «Машук-2019». Фестиваль направлен на содействие развитию литературы и поиск молодых талантливых поэтов Северо-Кавказского федерального округа.

Все подробности на странице в социальной сети Instagram: @molpoeti.