ЗАМАНА - Меры по улучшению санитарно-гигиенического состояния прибрежной полосы Каспийского моря обсудили в Правительстве РД

Меры по улучшению санитарно-гигиенического состояния прибрежной полосы Каспийского моря обсудили в Правительстве РД

Автор
09 июля, 2020. Четверг 08:22
Меры по улучшению санитарно-гигиенического состояния прибрежной полосы Каспийского моря обсудили в Правительстве РД

Совещание по вопросу санитарно-гигиенического состояния прибрежной полосы Каспийского моря и зон рекреаций Дагестана состоялось сегодня, 8 июля, в режиме ВКС под руководством Председателя Правительства РД Артёма Здунова.

Меры по улучшению санитарно-гигиенического состояния прибрежной полосы Каспийского моря обсудили в Правительстве РД
Информация

В начале совещания премьер указал на необходимость принять все возможные меры для улучшения ситуации.

Для охраны Каспийского моря от загрязнений неочищенными и необеззараженными сточными водами и предупреждения возникновения чрезвычайных ситуаций санитарно-эпидемиологического характера руководитель Управления Роспотребнадзора по РД Николай Павлов озвучил ряд предложений, в числе которых разработка Генеральной схемы развития и освоения морского побережья в соответствии с требованиями санитарных правил и разработка Республиканской целевой программы «Каспий» по стабилизации санитарно-эпидемиологической и экологической обстановки на побережье Каспийского моря.

Руководитель Управления Роспотребнадзора по РД предложил также провести инвентаризацию зон рекреации с подготовкой реестра зон рекреаций.

По Махачкале дополнительно предложил предусмотреть строительство канализационного коллектора по ул. Морская в Редукторном поселке и строительство канализационных сетей в новых жилых микрорайонах, кварталах, садоводческих обществах, товариществах г. Махачкалы;

Напомнив о внесенном ранее предложении подготовить ряд баз отдыха к открытию, Николай Павлов предложил в рамках этой подготовки привести базам отдыха в порядок зону рекреации, провести исследования морской воды, песка, разработать программу производственного контроля.

В этой связи Артём Здунов поручил начать подготовку объектов уже сегодня и всецело оказывать информационную поддержку руководителям данных баз отдыха.

В продолжение основной темы совещания Николай Павлов также сообщил, что главами администраций городов и районов, балансодержателями, в ведении которых находятся пляжные зоны, не обеспечивается реализация мероприятий по приведению зон рекреаций в соответствие с требованиями.

В свою очередь главы ряда городов доложили о принимаемых в городах мерах.

Вице-премьер Инсаф Хайруллин сказал главам муниципалитетов о необходимости разработать программу водоснабжения и водоотведения.

Кроме того, заместитель Председателя Правительства РД сообщил о планах создать в ближайшее время с Управлением Роспотребнадзора по РД рабочую группу по основным вопросам, посетить объекты, изучить побережье, проверить очистные, которые имеются и те, которые планируется построить, чтобы проверить насколько этих мощностей достаточно.

Подводя итоги совещания, глава кабмина обратил внимание всех глав районов и городов на то, что по зонам вверенным им территорий надо четко определить зоны рекреации и план мероприятий по содержанию их в чистоте.

 

Последнее от Мадина

О нас

ЗАМАНА . 0+. Учредитель: ГБУ РД ''Редакция республиканской газеты ''Замана''. Главный редактор: 
Юсупов Арсен Газимагомедович
 
logo na fotoФотографии с маркировкой
взяты из открытых источников
 

СМИ

Сайт “Замана” (www.zamana.info), зарегистрирован Федеральной службой по надзору в сфере связи , информационных технологий и массовых коммуникаций . Свидетельство о регистрации средства массовой информации Эл № ФС77-67486 от 18 октября 2016 года..

Контакты

Адрес редакции: 367018, Республика Дагестан, г. Махачкала, пр-т Насрутдинова 1А.
Тел: 66-00-25.  E-mail: Этот адрес электронной почты защищён от спам-ботов. У вас должен быть включен JavaScript для просмотра.
 
fa  in  ok  vk  yt  rss
Top