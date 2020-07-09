В начале совещания премьер указал на необходимость принять все возможные меры для улучшения ситуации.

Для охраны Каспийского моря от загрязнений неочищенными и необеззараженными сточными водами и предупреждения возникновения чрезвычайных ситуаций санитарно-эпидемиологического характера руководитель Управления Роспотребнадзора по РД Николай Павлов озвучил ряд предложений, в числе которых разработка Генеральной схемы развития и освоения морского побережья в соответствии с требованиями санитарных правил и разработка Республиканской целевой программы «Каспий» по стабилизации санитарно-эпидемиологической и экологической обстановки на побережье Каспийского моря.

Руководитель Управления Роспотребнадзора по РД предложил также провести инвентаризацию зон рекреации с подготовкой реестра зон рекреаций.

По Махачкале дополнительно предложил предусмотреть строительство канализационного коллектора по ул. Морская в Редукторном поселке и строительство канализационных сетей в новых жилых микрорайонах, кварталах, садоводческих обществах, товариществах г. Махачкалы;

Напомнив о внесенном ранее предложении подготовить ряд баз отдыха к открытию, Николай Павлов предложил в рамках этой подготовки привести базам отдыха в порядок зону рекреации, провести исследования морской воды, песка, разработать программу производственного контроля.

В этой связи Артём Здунов поручил начать подготовку объектов уже сегодня и всецело оказывать информационную поддержку руководителям данных баз отдыха.

В продолжение основной темы совещания Николай Павлов также сообщил, что главами администраций городов и районов, балансодержателями, в ведении которых находятся пляжные зоны, не обеспечивается реализация мероприятий по приведению зон рекреаций в соответствие с требованиями.

В свою очередь главы ряда городов доложили о принимаемых в городах мерах.

Вице-премьер Инсаф Хайруллин сказал главам муниципалитетов о необходимости разработать программу водоснабжения и водоотведения.

Кроме того, заместитель Председателя Правительства РД сообщил о планах создать в ближайшее время с Управлением Роспотребнадзора по РД рабочую группу по основным вопросам, посетить объекты, изучить побережье, проверить очистные, которые имеются и те, которые планируется построить, чтобы проверить насколько этих мощностей достаточно.

Подводя итоги совещания, глава кабмина обратил внимание всех глав районов и городов на то, что по зонам вверенным им территорий надо четко определить зоны рекреации и план мероприятий по содержанию их в чистоте.