Сводный обзор 2020 «Развитие регионов России – сила государства!»

Руководствуясь задачей информирования широких кругов общественности и федеральных органов государственной власти в вопросах наращивания социально-экономического потенциала субъектов РФ и сокращения различий в уровне и качестве жизни граждан, обозначенных в Указе Президента Российской Федерации «Об утверждении Основ государственной политики регионального развития Российской Федерации на период до 2025 года», общественно-информационное агентство «Новости России» и редакция журнала «Экономическая политика России формируют на портале РИА «Новости регионов России» https://regioninformburo.ru/ Сводный обзор 2020 «Развитие регионов России – сила государства!» https://regioninformburo.ru/category/society/

В данном Сводном обзоре для населения страны бесплатно размещается актуальная информация о мероприятиях региональных и муниципальных государственных органов управления, учреждений, предприятий и организаций в деле социально-экономического и инвестиционного развития территорий, обеспечения их финансовой стабильности и выработки стратегий ценообразования, развития предпринимательства и потребительского рынка, жилищного строительства и градостроительства, обновления промышленности и транспортной инфраструктуры, совершенствования системы АПК, ЖКХ, ТЭК и экологической безопасности, осуществления ветеринарной деятельности и лицензионного контроля, регулирования контрактной системы в сфере закупок и тарифного регулирования, занятости и трудовых отношений, укрепления продовольственной безопасности, природного, культурного, спортивно-туристического, научно-образовательного потенциала, повышения доступности и качества услуг информатизации и связи, органов ЗАГС и нотариата, медицинской помощи, гражданской, правовой и социальной защиты населения Российской Федерации. Форма бесплатно регистрации для размещения важных новостей – по ссылке https://regioninformburo.ru/add-news/, дополнительная информация - https://regioninformburo.ru/svodnyj-obzor-2020-razvitie-regionov-rossii-sila-gosudarstva/

Участники формирования Сводного обзора – федеральные, региональные и муниципальные государственные органы управления, а также учреждения, организации и предприятия всех видов муниципальных образований с учетом добавлений Федерального закона от 27 мая 2014 года № 136-ФЗ (сельское поселение, городское поселение, муниципальный район, городской округ, внутригородская территория города федерального значения, городской округ с внутригородским делением, внутригородской район). Новости органов власти субъектов РФ и муниципальных образований для публикации в рамках Федерального закона от 9 февраля 2009 года № 8-ФЗ «Об обеспечении доступа к информации о деятельности государственных органов и органов местного самоуправления», а также других нормативных правовых актов, регламентирующих их деятельность в части информационной открытости и в целях освещения деятельности власти на региональном и муниципальном уровне в отношении реализуемых программ поддержки населения, будут сводиться в разделе https://regioninformburo.ru/category/society/

Формирование Сводного обзора 2020 «Развитие регионов России – сила государства!» направлено на информационное содействие обеспечению равных возможностей для реализации установленных Конституцией Российской Федерации и федеральными законами экономических, политических и социальных прав граждан на всей территории страны, повышение качества их жизни, обеспечение устойчивого экономического роста и научно-технологического развития регионов, повышение конкурентоспособности экономики РФ на мировых рынках на основе сбалансированного и устойчивого социально-экономического развития субъектов РФ и муниципальных образований, а также максимального привлечения населения к решению региональных и местных задач.