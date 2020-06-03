Военные врачи помогут бороться с коронавирусом еще двум районам Дагестана

Военные медики, работающие в полевом госпитале в поселке Ботлих в Дагестане, будут консультировать и лечить жителей еще двух районов республики - Хунзахского и Шамильского. Об этом в среду сообщили в Минобороны России.

"В целях реализации мер по профилактике и снижению рисков распространения коронавирусной инфекции к пяти районам Дагестана, жителям которых оказывают помощь военные врачи полевого госпиталя Западного военного округа в поселке Ботлих, подключены Хунзахский и Шамильский районы республики, население которых превышает 60 тыс. человек", - проинформировали в ведомстве. В министерстве напомнили, что госпиталь обеспечен лекарствами, в нем есть современное медицинское оборудование, в том числе аппараты искусственной вентиляции легких, мониторы для интенсивного наблюдения за пациентами, рентгенографические и УЗИ-аппараты, а также лаборатория.

"В настоящее время 77 пациентов продолжают лечение в инфекционном и госпитальном отделениях полевых госпиталей, развернутых в поселке Ботлих и городе Буйнакске. Все поступившие на стационарное лечение пациенты находятся под постоянным наблюдением квалифицированных военных медиков", - добавили в Минобороны.