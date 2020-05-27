Предполагается, что это поможет наиболее снизить распространение коронавируса, поскольку каждое совершенное самими родственниками омовение человека, скончавшегося в результате инфекции, может повлечь за собой возникновение новых очагов вируса. В течение 10 лет морг Дербента находился в аварийном состоянии. В нем отремонтировали помещение зала, заменили кровлю, реставрировали холодильник и секционные столы, а также провели воду, установили новые окна и двери. Главврач Дербентской центральной больницы Абдулкафар Шихмагомедов поблагодарил руководство города за быстро и качественно проведенный ремонт морга.
В Дербенте подготовили морг для омовения умерших от коронавирус
- Автор Мадина
- 27 мая, 2020. Среда 17:03
В Дербенте завершили ремонт и подготовку к работе городского морга. В дальнейшем там будут совершать омовение умерших от коронавируса по канонам Ислама и требованиям Роспотребнадзора, с целью выдачи тел родственникам для последующего захоронения.
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