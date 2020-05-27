ЗАМАНА - В Дербенте подготовили морг для омовения умерших от коронавирус

В Дербенте подготовили морг для омовения умерших от коронавирус

Автор
27 мая, 2020. Среда 17:03
В Дербенте подготовили морг для омовения умерших от коронавирус

В Дербенте завершили ремонт и подготовку к работе городского морга. В дальнейшем там будут совершать омовение умерших от коронавируса по канонам Ислама и требованиям Роспотребнадзора, с целью выдачи тел родственникам для последующего захоронения.

В Дербенте подготовили морг для омовения умерших от коронавирус
Информация

Предполагается, что это поможет наиболее снизить распространение коронавируса, поскольку каждое совершенное самими родственниками омовение человека, скончавшегося в результате инфекции, может повлечь за собой возникновение новых очагов вируса. В течение 10 лет морг Дербента находился в аварийном состоянии. В нем отремонтировали помещение зала, заменили кровлю, реставрировали холодильник и секционные столы, а также провели воду, установили новые окна и двери. Главврач Дербентской центральной больницы Абдулкафар Шихмагомедов поблагодарил руководство города за быстро и качественно проведенный ремонт морга.

 

Последнее от Мадина

О нас

ЗАМАНА . 0+. Учредитель: ГБУ РД ''Редакция республиканской газеты ''Замана''. Главный редактор: 
Юсупов Арсен Газимагомедович
 
logo na fotoФотографии с маркировкой
взяты из открытых источников
 

СМИ

Сайт “Замана” (www.zamana.info), зарегистрирован Федеральной службой по надзору в сфере связи , информационных технологий и массовых коммуникаций . Свидетельство о регистрации средства массовой информации Эл № ФС77-67486 от 18 октября 2016 года..

Контакты

Адрес редакции: 367018, Республика Дагестан, г. Махачкала, пр-т Насрутдинова 1А.
Тел: 66-00-25.  E-mail: Этот адрес электронной почты защищён от спам-ботов. У вас должен быть включен JavaScript для просмотра.
 
fa  in  ok  vk  yt  rss
Top