Врачи больницы скорой помощи впервые на Северном Кавказе установили кардиостимулятор пациенту с коронавирусом

Первым пациентом с COVID-19, которому имплантировали однокамерный электрокардиостимулятор стал 84-летний житель Махачкалы. Значительно усложняла задачу хирургам то, что у мужчины была диагностирована двухсторонняя пневмония, которая протекала в тяжелой форме.

«Пациент попал к нам с серьезной сочетанной патологией, наряду с тяжелой формой пневмонии у него развилось нарушение ритма сердца, которое могло быть спровоцировано вирусом. Частота работы сердца резко снизилась, что могло привести к фатальному исходу. Чтобы спасти жизнь пациента было принято решение установить кардиостимулятор», - говорит врач Рустам Магомедов.

Доктора созвали экстренный консилиум, после чего пациента сразу же забрали на операционный стол. Прибор установили под кожу в подключичной области грудной стенки. При имплантации не требуется открытой операции. К электрокардиостимулятору присоединяется электрод, который проводится в полость сердца через подключичную вену. С помощью ангиографа доктора установили электрод в необходимое место.

Внедрить технологию в работу врачей, по поручению министра здравоохранения РД , удалось в рекордно короткие сроки. Важную роль играет как квалификация врачей, так и наличие высокотехнологичного медицинского оборудования, такого как ангиографическая установка.

«Мы провели операцию по установке однокамерного кардиостимулятора мужчине по жизненным показаниям. На Кавказе это первая имплантация кардиостимулятора пациенту с COVID-19. Сейчас он чувствует себя удовлетворительно. Можно сказать, что операция прошла успешно» - говорит главный врач больницы Магомед Иманалиев.

Выполнили операцию по установке кардиостимулятора пациенту с COVID-19 кардиохирурги Рустам Магомедов и Амин Расулов, помогала им врач- кардиолог Аида Исмаилова.