«Пациент попал к нам с серьезной сочетанной патологией, наряду с тяжелой формой пневмонии у него развилось нарушение ритма сердца, которое могло быть спровоцировано вирусом. Частота работы сердца резко снизилась, что могло привести к фатальному исходу. Чтобы спасти жизнь пациента было принято решение установить кардиостимулятор», - говорит врач Рустам Магомедов.
Доктора созвали экстренный консилиум, после чего пациента сразу же забрали на операционный стол. Прибор установили под кожу в подключичной области грудной стенки. При имплантации не требуется открытой операции. К электрокардиостимулятору присоединяется электрод, который проводится в полость сердца через подключичную вену. С помощью ангиографа доктора установили электрод в необходимое место.
Внедрить технологию в работу врачей, по поручению министра здравоохранения РД , удалось в рекордно короткие сроки. Важную роль играет как квалификация врачей, так и наличие высокотехнологичного медицинского оборудования, такого как ангиографическая установка.
«Мы провели операцию по установке однокамерного кардиостимулятора мужчине по жизненным показаниям. На Кавказе это первая имплантация кардиостимулятора пациенту с COVID-19. Сейчас он чувствует себя удовлетворительно. Можно сказать, что операция прошла успешно» - говорит главный врач больницы Магомед Иманалиев.
Выполнили операцию по установке кардиостимулятора пациенту с COVID-19 кардиохирурги Рустам Магомедов и Амин Расулов, помогала им врач- кардиолог Аида Исмаилова.