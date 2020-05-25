ЗАМАНА - Итальянская компания «IdroEnergia» совместно «EcoEnergy» договорились о строительстве мини-ГЭС в Республике Дагестан

Итальянская компания «IdroEnergia» совместно «EcoEnergy» договорились о строительстве мини-ГЭС в Республике Дагестан

Автор
25 мая, 2020. Понедельник 14:38
Итальянская компания «IdroEnergia» совместно «EcoEnergy» договорились о строительстве мини-ГЭС в Республике Дагестан

Дагестанская компания «EcoEnergy» и итальянская компания «IdroEnergia» договорились об объединении усилий в области строительства мини-ГЭС в Республике Дагестан.

Итальянская компания «IdroEnergia» совместно «EcoEnergy» договорились о строительстве мини-ГЭС в Республике Дагестан
Информация

Компании намереваются совместно сформировать портфель инвестиционных проектов по строительству мини-ГЭС в Дагестане для девелопмента, используя конкурентные преимущества каждой из сторон. В сопровождении реализации проектов строительства также планирует принять участие АО «Корпорация развития Дагестана». Основной фокус совместной деятельности направлен на реализацию типовых проектов малой гидрогенерации, мощностью до 5 МВт с одновременным использованием солнечной энергии для повышения эффективности.

С 2016 года компания «EcoEnergy» проработала большой портфель перспективных проектов малых гидростанций в Республике Дагестан, который насчитывает свыше 275 МВт и сейчас занимается девелопментом и структурированием реализации портфеля с инвестиционными и технологическими партнерами. Итальянская компания «IdroEnergia» выразила заинтересованность в участии над реализацией части портфельных проектов «EcoEnergy» и по результатам нескольких месяцев переговоров было подписано Соглашение о сотрудничестве между компаниями.

«Мы объединили наши проекты со схожими параметрами в портфели и ведем работы по каждому из них. Одним из направлений нашей проектной деятельности является реализация типовых проектов мини-гидростанций, мощностью до 5 МВт. И в работе над портфелем таких проектов мы рады партнерству с итальянскими коллегами, специализирующимися на этой области и выступающими для неё профессиональными инвесторами в разных странах мира. Кроме того, в настоящее время с институциональными инвесторами продолжается структурирование проекта строительства опорных объектов Самурского энергокластера, суммарной мощностью 41,8 МВт». - отметил заместитель Генерального директор компании «EcoEnergy» - Мансур Кадимов.

«В Дагестане фактически возобновляется работа по генерирующем объектам малой мощности, появился профессиональный девелопер проектов и найден зарубежный партнер, заинтересованный в совместной работе. Соглашение EcoEnergy с IDROENERGIA это существенный шаг в процессе привлечения инвестиций в региональные проекты, и мы ожидаем, что партнерство с итальянской компанией максимально ускорит их реализацию. Очень важно, что в Дагестан приходят иностранные инвестиции, и мы намерены оказывать всяческое содействие, чтобы сформировать максимально благоприятствующие условия и инвестиционный климат Республики. Мы нацелены на то, чтобы за этими проектами последовали другие, главное – подготовить для них плодородную почву и показать позитивный результат» - отметил генеральный директор АО «Корпорация развития Дагестана» Артур Алибеков.

Итальянская компания «IDROENERGIA SLR», основана в 2005 году путем объединения ряда компаний и занимается инвестированием в строительство перспективных малых ГЭС в различных странах мира с последующей эксплуатацией станций. Компания владеет более 20 малыми ГЭС единичной мощностью от 0,1 до 20 МВт в Италии, Чили, Албании, Румынии, Украине и Грузии.

 

Последнее от Габи

О нас

ЗАМАНА . 0+. Учредитель: ГБУ РД ''Редакция республиканской газеты ''Замана''. Главный редактор: 
Юсупов Арсен Газимагомедович
 
logo na fotoФотографии с маркировкой
взяты из открытых источников
 

СМИ

Сайт “Замана” (www.zamana.info), зарегистрирован Федеральной службой по надзору в сфере связи , информационных технологий и массовых коммуникаций . Свидетельство о регистрации средства массовой информации Эл № ФС77-67486 от 18 октября 2016 года..

Контакты

Адрес редакции: 367018, Республика Дагестан, г. Махачкала, пр-т Насрутдинова 1А.
Тел: 66-00-25.  E-mail: Этот адрес электронной почты защищён от спам-ботов. У вас должен быть включен JavaScript для просмотра.
 
fa  in  ok  vk  yt  rss
Top