Итальянская компания «IdroEnergia» совместно «EcoEnergy» договорились о строительстве мини-ГЭС в Республике Дагестан

Компании намереваются совместно сформировать портфель инвестиционных проектов по строительству мини-ГЭС в Дагестане для девелопмента, используя конкурентные преимущества каждой из сторон. В сопровождении реализации проектов строительства также планирует принять участие АО «Корпорация развития Дагестана». Основной фокус совместной деятельности направлен на реализацию типовых проектов малой гидрогенерации, мощностью до 5 МВт с одновременным использованием солнечной энергии для повышения эффективности.

С 2016 года компания «EcoEnergy» проработала большой портфель перспективных проектов малых гидростанций в Республике Дагестан, который насчитывает свыше 275 МВт и сейчас занимается девелопментом и структурированием реализации портфеля с инвестиционными и технологическими партнерами. Итальянская компания «IdroEnergia» выразила заинтересованность в участии над реализацией части портфельных проектов «EcoEnergy» и по результатам нескольких месяцев переговоров было подписано Соглашение о сотрудничестве между компаниями.

«Мы объединили наши проекты со схожими параметрами в портфели и ведем работы по каждому из них. Одним из направлений нашей проектной деятельности является реализация типовых проектов мини-гидростанций, мощностью до 5 МВт. И в работе над портфелем таких проектов мы рады партнерству с итальянскими коллегами, специализирующимися на этой области и выступающими для неё профессиональными инвесторами в разных странах мира. Кроме того, в настоящее время с институциональными инвесторами продолжается структурирование проекта строительства опорных объектов Самурского энергокластера, суммарной мощностью 41,8 МВт». - отметил заместитель Генерального директор компании «EcoEnergy» - Мансур Кадимов.

«В Дагестане фактически возобновляется работа по генерирующем объектам малой мощности, появился профессиональный девелопер проектов и найден зарубежный партнер, заинтересованный в совместной работе. Соглашение EcoEnergy с IDROENERGIA это существенный шаг в процессе привлечения инвестиций в региональные проекты, и мы ожидаем, что партнерство с итальянской компанией максимально ускорит их реализацию. Очень важно, что в Дагестан приходят иностранные инвестиции, и мы намерены оказывать всяческое содействие, чтобы сформировать максимально благоприятствующие условия и инвестиционный климат Республики. Мы нацелены на то, чтобы за этими проектами последовали другие, главное – подготовить для них плодородную почву и показать позитивный результат» - отметил генеральный директор АО «Корпорация развития Дагестана» Артур Алибеков.

Итальянская компания «IDROENERGIA SLR», основана в 2005 году путем объединения ряда компаний и занимается инвестированием в строительство перспективных малых ГЭС в различных странах мира с последующей эксплуатацией станций. Компания владеет более 20 малыми ГЭС единичной мощностью от 0,1 до 20 МВт в Италии, Чили, Албании, Румынии, Украине и Грузии.