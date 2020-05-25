Старт выпускного марафона даст Министр просвещения Сергей Кравцов. Ровно в 10:00 он выступит с обращением и поздравит выпускников страны с окончанием школы.
В социальных сетях стартовали сразу несколько акций и флешмобов. Выпускники выкладывают фото и видео, благодарят своих учителей и делятся трогательными воспоминаниями, связанными со школой.
Со словами поздравлений к выпускникам обратилась также вице-премьер - министр образования и науки РД Уммупазиль Омарова:
«Дорогие выпускники! Сегодня вы прощаетесь со школой, и в вашей жизни начинается новый этап - время взросления и самоопределения. Праздник последнего звонка всегда долгожданный и в то же время грустный из-за расставания с любимыми учителями и одноклассниками. В этом году он грустный ещё и потому, что проходит в самоизоляции, а не традиционно на праздничной школьной линейке. Реалии диктуют свои условия, и мы вынуждены им следовать, чтобы сберечь ваше здоровье. Впереди вас ждёт государственная итоговая аттестация. Я желаю вам отбросить все сомнения и переживания, настроиться только на удачу и с легкостью преодолеть эти испытания. Это первые важные экзамены в вашей жизни. Впереди их будет ещё очень много. Верьте в себя и ничего не бойтесь, будьте целеустремлённы и амбициозны. Удачи вам и крепкого здоровья! В добрый путь!»
В прямом эфире выпускников поздравят главы муниципалитетов, начальники управлений образования и руководители общеобразовательных организаций.