Дагестанские выпускники поддержали онлайн-марафон «Последний звонок - 2020»

Сегодня, 25 мая, по всей стране проходит онлайн-акция «Последний звонок - 2020», инициатором которой выступило Минпросвещения России. Выпускники дагестанских школ решили поддержать акцию, так как праздничные линейки в республике отменены из-за сложной эпидемиологической обстановки.

Старт выпускного марафона даст Министр просвещения Сергей Кравцов. Ровно в 10:00 он выступит с обращением и поздравит выпускников страны с окончанием школы.

В социальных сетях стартовали сразу несколько акций и флешмобов. Выпускники выкладывают фото и видео, благодарят своих учителей и делятся трогательными воспоминаниями, связанными со школой.

Со словами поздравлений к выпускникам обратилась также вице-премьер - министр образования и науки РД Уммупазиль Омарова:

«Дорогие выпускники! Сегодня вы прощаетесь со школой, и в вашей жизни начинается новый этап - время взросления и самоопределения. Праздник последнего звонка всегда долгожданный и в то же время грустный из-за расставания с любимыми учителями и одноклассниками. В этом году он грустный ещё и потому, что проходит в самоизоляции, а не традиционно на праздничной школьной линейке. Реалии диктуют свои условия, и мы вынуждены им следовать, чтобы сберечь ваше здоровье. Впереди вас ждёт государственная итоговая аттестация. Я желаю вам отбросить все сомнения и переживания, настроиться только на удачу и с легкостью преодолеть эти испытания. Это первые важные экзамены в вашей жизни. Впереди их будет ещё очень много. Верьте в себя и ничего не бойтесь, будьте целеустремлённы и амбициозны. Удачи вам и крепкого здоровья! В добрый путь!»

В прямом эфире выпускников поздравят главы муниципалитетов, начальники управлений образования и руководители общеобразовательных организаций.